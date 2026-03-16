"Una batalla tras otra" se lleva el Óscar a mejor película

"Una batalla tras otra", la emocionante historia dirigida por Paul Thomas Anderson que reúne en la pantalla grande a revolucionarios de izquierda, supremacistas blancos y centros de detención de migrantes, se sintió para muchos espectadores como una mirada al Estados Unidos contemporáneo.

Pero esta sátira política, acelerada con explosiones, tiroteos, intensas persecuciones automovilísticas y escapes de infarto, también muestra romance y humor, y presenta una conmovedora historia del amor incondicional de un padre por su hija.

Esa potente mezcla le valió el Óscar a mejor película este domingo y los honores de la mayor gala de la industria, que le concedió seis estatuillas en total.

Anderson, quien también se llevó los premios a mejor guion adaptado y mejor dirección, agradeció al elenco con quien subió al palco del Teatro Dolby para recibir el más importante galardón de la noche.

"Esto es increíble", dijo el realizador.

El aclamado cineasta trabajó con un poderoso elenco, incluyendo a los oscarizados en ediciones pasadas Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro y Sean Penn, quien esta noche también se llevó otra estatuilla a mejor actor de reparto.

También contó con Teyana Taylor, en un explosivo rol revelación y quien fue nominada a mejor actriz de reparto.

El éxito de la película parecía vaticinado. A pesar de que "Pecadores", el horror vampiresco de Ryan Coogler, llegó a la gala al frente con un récord de 16 nominaciones,

"Una batalla tras otra" dominó, uno a uno, los eventos de la temporada de premios.

Inspirada en la novela "Vineland", de Thomas Pynchon, la cinta sigue a la ficticia organización French 75, un grupo revolucionario de radicales de izquierda que ejecutan una serie de acciones violentas en defensa de causas liberales.

Su obra comienza a descarrilarse cuando rescatan a un grupo de migrantes de un centro de detención en la frontera de Estados Unidos con México, y una de las figuras del grupo, Perfidia Beverly Hills (Taylor), se gana un enemigo de peso: el rígido coronel Steve Lockjaw (Penn).

Este encuentro derivará en la eventual huida de Perfidia, que empuja a su amante, un experto en explosivos llamado Pat (DiCaprio), a partir a la clandestinidad con el bebé de la pareja.

Mientras tanto, Lockjaw caza uno a uno a los miembros restantes de French 75 y se involucra con un grupo de supremacistas blancos llamado los Aventureros de Navidad.

Dieciséis años después, Pat, bajo otra identidad, la de Bob Ferguson, vive con su ahora hija adolescente Willa (Chase Infiniti) aislado del mundo.

En constante paranoia, se ve obligado a volver al ruedo luego de años de alcohol y marihuana, cuando Willa desaparece a medida que Lockjaw los acecha para cerrar las cuentas pendientes.

El personaje de DiCaprio, en bata de baño, moño mal hecho, lentes oscuros y con su memoria de pez, emprende una búsqueda desesperada para rescatar a su hija.