“Una batalla tras otra” lidera las nominaciones a los Globos de Oro 2026

La 83ª edición de los Globos de Oro ya tiene a sus nominados, y “Una batalla tras otra” encabeza la lista con nueve candidaturas, seguida de cerca por “Valor sentimental” con ocho, y “Pecadores” con siete. La entrega de premios se realizará el próximo domingo.

Mejor película – Drama: “Frankenstein”, “Hamnet”, “Solo fue un accidente”, “El agente secreto”, “Valor sentimental”, “Pecadores”

Mejor película – Musical o comedia​: “Blue Moon”, “Bugonia”, “Marty Supreme”, “No other choice”, “Nouvelle vague”, “Una batalla tras otra”

Mejor actor – Drama: Joel Edgerton (“Sueños de trenes”), Oscar Isaac (“Frankenstein”), Dwayne Johnson (“La máquina: The Smashing Machine”), Michael B. Jordan (“Pecadores”), Wagner Moura (“El agente secreto”), Jeremy Allen White (“Springsteen: Música de ninguna parte”)

Mejor actriz – Drama: Jessie Buckley (“Hamnet”), Jennifer Lawrence (“Mátate, amor”), Renate Reinsve (“Valor sentimental”), Julia Roberts (“Cacería de brujas”), Tessa Thompson (“Hedda”), Eva Victor (“Lo siento, cariño”)

Mejor actor – Musical o comedia: Timothée Chalamet (“Marty Supreme”), George Clooney (“Jay Kelly”), Leonardo DiCaprio (“Una batalla tras otra”), Ethan Hawke (“Blue Moon”), Lee Byung-hun (“No other choice”), Jesse Plemons (“Bugonia”)

Mejor actriz – Musical o comedia: Rose Byrne (“If I Had Legs, I’d Kick You”), Cynthia Erivo (“Wicked: Por siempre”), Kate Hudson (“Song Sung Blue: Sueño inquebrantable”), Chase Infiniti (“Una batalla tras otra”), Amanda Seyfried (“El testamento de Ann Lee”), Emma Stone (“Bugonia”)

Mejor actor de reparto: Benicio Del Toro (“Una batalla tras otra”), Jacob Elordi (“Frankenstein”), Paul Mescal (“Hamnet”), Sean Penn (“Una batalla tras otra”), Adam Sandler (“Jay Kelly”), Stellan Skarsgård (“Valor sentimental”)

Mejor actriz de reparto: Emily Blunt (“La máquina: The Smashing Machine”), Elle Fanning (“Valor sentimental”), Ariana Grande (“Wicked: Por siempre”), Inga Ibsdotter Lilleaas (“Valor sentimental”), Amy Madigan (“La hora de la desaparición”), Teyana Taylor (“Una batalla tras otra”)

Mejor dirección: Paul Thomas Anderson (“Una batalla tras otra”), Ryan Coogler (“Pecadores”), Guillermo del Toro (“Frankenstein”), Jafar Panahi (“Solo fue un accidente”), Joachim Trier (“Valor sentimental”), Chloé Zhao (“Hamnet”)

Mejor película en lengua no inglesa: “Solo fue un accidente” (Francia), “No other choice” (Corea del Sur), “El agente secreto” (Brasil), “Valor sentimental” (Noruega), “Sirat” (España), “La voz de Hind Rajab” (Túnez)

Mejor película animada: “Arco”, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo infinito”, “Elio”, “Las guerreras k-pop”, “La pequeña Amélie o el carácter de la lluvia”, “Zootopia 2”

Las películas con más nominaciones a los Globos de Oro de este año son “Una batalla tras otra”, con nueve candidaturas, seguida de “Valor sentimental” con ocho y “Pecadores” con siete. Completan la lista “Hamnet”, con seis nominaciones, y “Frankenstein” y “Wicked: Por siempre”, ambas con cinco cada una.

En televisión, las nominaciones a mejor serie dramática incluyen “La diplomática”, “The Pitt”, “Pluribus”, “Severance”, “Slow Horses” y “The White Lotus”.

Para mejor serie musical o de comedia, compiten “Abbott Elementary”, “The Bear”, “Hacks”, “Nobody Wants This”, “Solo asesinatos en el edificio” y “The Studio”.

En la categoría de mejor miniserie o película para televisión, las producciones nominadas son “Adolescencia”, “All Her Fault”, “La bestia en mí”, “Black Mirror”, “Morir de placer” y “La novia”.





