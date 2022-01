Un vistazo al mundo de la cultura automovilística en Costa Rica

Para hablar sobre la cultura automovilística, es oportuno repasar algunos de los términos más importantes empleados en este fascinante mundo de los motores.

¿Aspirado o turbeado?: Esta pregunta se refiere a si su carro no tiene ningún tipo de sobrealimentación al motor o si, por el contrario, su carro es alimentado con más poder, respectivamente.

JDM: es el acrónico de Japanese Domestic Market, un término que se usa para hablar de carros japoneses diseñados para el mercado local de allá.



V8: significa un motor de ocho cilindros. La mayoría de carros "chivas" tiene un motor de este tipo.

Car guys: término que se refiere a aquel que ama los carros, también aplica para mujeres.

Car meet: ocurre cuando se reúnen amantes de los carros con sus vehículos en un lugar para hablar de ellos.

Rodadas: organización de varios car guys para ir de paseo con sus carros deportivos a un punto específico y poder disfrutar la manejada por varias horas.

Audi R8 Twin Turbo.

Estas palabras son claves para entender un poco más a la cultura automovilística de Costa Rica. Un sector del cual no se habla tanto, pero hay muchos costarricenses que comparten esta pasión.

Para comprender mejor este mundo, conversamos con Carlos Andrés Ramírez, un amante de los carros que utiliza sus redes sociales para crear contenido entretenido para su público meta, los car guys. En su cuenta de Instagram @carlosf1 acumula más de 11.400 seguidores.

Chevrolet Camaro RS.

¿Cómo definiría la cultura automovilística en Costa Rica?

En nuestro país existen muchos tipos de grupos organizados, algunos son clubes de marcas, por ejemplo el de BMW, Honda y Subaru. También hay de modelos de carros, como el Mazda Miata (hasta 60 personas dueñas de este carro). Se dividen también por tipo de modificación, por ejemplo, autos americanos con motor grande como Chevrolet Mustang o Corvette.

Un carro deportivo se puede dividir en tres grandes ramas, por su procedencia, ya sean japoneses, americanos o europeos. Dentro de esas ramas existen los amantes de los carros con motor V8, convertibles, de exhibición, JDM, pick ups, minis, entre otros. "Cada quien se va con su propia tribu en esto", señaló el car guy.

Corvette C5 Z06.

Para diferenciar un carro deportivo de uno normal o promedio hay que tomar en cuenta dos elementos muy importantes: su desempeño, o sea que la relación potencia-peso sea buena, que a la hora de manejarlo sea rápido y emocionante y su diseño visual, los carros deportivos tienen siluetas más agresivas y llamativas. Este tipo de vehículos pueden costar desde $5.000 hasta $300.000 o más.

Car meets, piques y rodadas

Ramírez explicó que la comunidad realiza diferentes actividades de encuentro, como los car meets.



Corvette C7 y Jagguar F Type.

También están los piques, tanto los legales como los ilegales. Ramírez aclaró que no está a favor de los ilegales, los cuales se realizan en horas de la madrugada y a escondidas de las autoridades. En cambio, los legales se ejecutan los lunes en la noche en el Autódromo La Guácima, Alajuela.

Y finalmente las famosas rodadas o rides, se organiza un punto de salida desde bien temprano y se maneja extensamente.

Ferrari F8.

Competencia sana por el carro más rápido

A cualquier car guy le encantaría que su coche fuera el más rápido del país, por eso hay una competencia, pero hay que aclarar que es un ambienta muy amigable.

Ramírez comentó, "es una comunidad muy empática, la envidia no es la primera opción. Por lo general son dos amigos que compiten para ver quién tiene el carro más rápido, el que pierde se lo toma a las buenas, se apuesta una hamburguesa o cosas simbólicas y graciosas. Existe mucho compañerismo, si yo tengo un BMW viejito y mi amigo se compra uno nuevo, es algo que todos lo celebran".

Mclaren 570s.



¿Ha crecido la cultura automovilística en el país?

"Mi generación (chicos de 20 y 30 años) creció influenciada por mucho media de carros. Crecimos jugando con el Play Station "Need for speed", crecimos viendo las películas "Rápidos y Furiosos" 1 ,2 y 3, ¿qué película de Pixar fue la más pegada en esos años? "Cars". Entonces crecimos bombardeados, en el buen sentido, por mucha influencia de carros y ahora que mi generación tiene cierto poder adquisitivo le da prioridad a los carros. Todos queremos tener ese carro que soñamos de niños, yo no me quedé quedito hasta que me compre el carro que sale en 'Rápidos y Furiosos 3', el Nissan 350Z".