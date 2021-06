"Un lugar en silencio 2" lidera la taquilla en EE.UU. y Canadá

La película de terror "Un lugar en silencio 2" se estrenó en Estados Unidos y Canadá este fin de semana con unas cifras que no se habían visto desde el inicio de la pandemia, ya que las restricciones por el covid empezaron a disminuir y los cines a llenarse de nuevo.



Tras un año brutal de pantallas oscuras y butacas vacías en Hollywood, las cifras finales de taquilla del fin de semana largo publicadas el martes mostraron que las películas están empezando a remontar.



"No se puede exagerar la importancia simbólica de este fin de semana del Memorial Day para la industria del cine", dijo Paul Dergarabedian, analista principal de Comscore.



Las cifras, dijo, "cuentan una historia indiscutible sobre la resistencia y la continua relevancia de la experiencia de la gran pantalla".



Obra del actor y director John Krasinski, la película sigue a la misma familia de la primer parte, en un mundo postapocalíptico, poblado por monstruos que olfatean a través del sonido. La cinta recaudó 57,1 millones de dólares en el fin de semana según informó el martes el observador de la industria Exhibitor Relations.



El segundo puesto del fin de semana lo ocupó la película de acción real de Disney "Cruella", con 26,5 millones de dólares.



La película, con Emma Stone como la malvada del título y Emma Thompson en un papel secundario, tiene un camino que recorrer para alcanzar el estatus de taquilla de su precursora de 1961 "Cien y un dálmatas", pero su fin de semana de apertura fue visto como "prometedor", dijo Variety, dadas las condiciones.



"Cruella" también puede verse en streaming en el canal Disney+.



El tercer puesto fue para la fantasía animada de Disney "Raya y el último dragón", con 2,8 millones de dólares. Su reparto, principalmente asiático-americano, incluye las voces de Kelly Marie Tran como Raya, Awkwafina, Gemma Chan y Sandra Oh.



En cuarto lugar, con 2,7 millones de dólares, quedó "Justicia implacable, de United Artists, del británico Guy Ritchie y protagonizada por su compatriota Jason Statham.



En quinto lugar quedó la película de terror de Lionsgate "Espiral: el juego del miedo continúa", con 2,69 millones de dólares. La última entrega de la franquicia "Saw" está protagonizada por Chris Rock, Max Minghella y Samuel L. Jackson.



Otras cifras de la taquilla de Estados Unidos y Canadá:



-"Demons Slayer The Movie: Mugen Train" (1,8 millones)



-"Godzilla vs Kong"(1 millón)



-"Dream Horse" (817,000)



-"Aquellos que desean mi muerte" (720,000)



-"World War Z (Re-issue) ($448,000)



-"Mortal Kombat" (332,000)