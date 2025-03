Un DM que cambió todo: Fátima Pinto y Xantos presentan “Tempura”

La cantante costarricense Fátima Pinto y el reconocido artista dominicano Xantos han unido sus talentos para dar vida a Tempura, un tema que promete conquistar al público con una mezcla fresca de ritmos urbanos. La colaboración, que surgió de manera espontánea, refleja la versatilidad de ambos artistas y el crecimiento de la escena musical en Costa Rica.

"Santi hace de todo, desde componer hasta marketing, y resulta que también es amigo de Xantos. Me dijo: 'Creo que hay una canción entre ustedes, sonaría muy cool'", agregó la cantante.

Xantos, conocido por fusionar rap y reggaetón con una propuesta innovadora, ha trabajado con grandes nombres de la industria como Tainy y Juan y Nelson. Su álbum Revolucionario (2015) le otorgó reconocimiento internacional, con su tema Báilame Despacio alcanzando más de 300 millones de visualizaciones y logrando Doble Disco de Platino en España.



La creación de Tempura fue un proceso fluido.

Por su parte, Acevedo, quien facilitó la colaboración, destacó el potencial de la fusión.

Xantos está en Costa Rica promoviendo el sencillo y confesó su fascinación por el país.

​"Me encanta el vibe, la gente, la naturaleza... ya soy otro tico más. Es la primera vez que venga y me encanta. Hay partes que me recuerdan New York, otras mi República Dominicana", aseguró el artista, dejando la puerta abierta para futuras presentaciones en vivo en el territorio nacional.