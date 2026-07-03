“Un disco histórico”: Productor tico participa en ambicioso proyecto musical en España

﻿El costarricense Jorge Castro forma parte de una histórica producción española presentada este viernes bajo el título Entre el Greco y Cervantes. El álbum, dirigido por Jorge Luis López Antón —reconocido por trabajar con artistas como el tenor Javier Camarena y la soprano Ruth Iniesta— aspira a hacer un viaje sensorial de 45 minutos de música dedicada a ilustrar los paisajes de Castilla-La Mancha, con matices que hacen referencia al misticismo pictórico de El Greco y al espíritu quijotesco de Miguel de Cervantes.

La particularidad que destaca a este álbum es que fue el resultado de una colaboración con la Orquesta Sinfónica de Radio y Televisión Española (OS RTVE) la cual, con el aporte del costarricense, salió adelante por sus labores en producción. Castro se encargó de la coordinación antes, durante y después de la grabación musical, supervisando elementos que van desde el estilo de la grabación, hasta el tipo de micrófonos y la formación de la orquesta para realizar cambios de la mano con el compositor.

Castro trabajó con el productor Emilio Esteban y el célebre Ingeniero de Sonido español Rafa Sardina, quien ha trabajado con artistas de la altura de Michael Jackson, Luis Miguel y Celine Dion. El costarricense también tiene varios logros a su haber: ha sido nominado cuatro veces al Latin Grammy como Productor Musical e Ingeniero de grabación.

“Es un privilegio enorme y una responsabilidad igual de importante. Es un disco histórico que toca las raíces de la cultura española y sobre todo de la región de Castilla–La Mancha. Que hayan pensado en mí para una labor de esta magnitud es un honor y me siento sumamente agradecido", señaló Castro.

El tico, quien se encuentra en España para el lanzamiento del proyecto, pudo celebrar este logro con su hija Isabella Castro, quien, con apenas diez años de edad, ya se ha abierto camino en la industria musical, habiéndose presentado en el Carnegie Hall en cuatro ocasiones e interpretado el himno de la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 en 2022.

Actualmente, Isabella se encuentra en Madrid celebrando tanto el logro de su padre como el suyo, pues ganó una beca para el campamento de verano de la Escuela Reina Sofía y se presentará este sábado en el Auditorio Sony.

El álbum fue grabado en el Teatro Monumental de Madrid, el cual también actúa como sede principal de la OS RTVE, una de las más importantes de Europa desde su fundación en 1965.

Entre las canciones que conforman la producción, destacan piezas como "Paisaje Castellano", "Grecodías", "Maese Pedro", y "El sueño de Dulcinea", del compositor Victor Morales. Entre ellas sobresale "Grecodías", una obra de diecinueve minutos que entrelaza la historia, la espiritualidad y la memoria cultural a través de la emotividad del piano y la orquesta sinfónica.

La obra ha estado en proceso desde febrero de este año y ha sido presentada este viernes 3 de julio en Madrid.

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