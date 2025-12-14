Un costarricense rompió la hegemonía italiana en el Mundial de Pizza

El costarricense Durman Esquivel Quesada, de 35 años y vecino de Guadalupe, alcanzó un logro histórico al obtener el tercer lugar en la categoría Gourmet del Campionato Mondiale Pizza DOC 2025, celebrado en Nápoles, Italia.

Esta es la primera vez que un tico llega tan lejos en una de las competencias más exigentes y prestigiosas de la pizza artesanal a nivel mundial.

La participación de Costa Rica fue liderada por Antica Pizzería Napoletana, ubicada en Santa Ana y dirigida por el maestro pizzero italiano radicado en el país, Iván Sala. La delegación estuvo conformada por cuatro costarricenses, un ecuatoriano y un italiano, consolidando la representación más sólida del país en este certamen internacional.

La pizza con la que Esquivel conquistó el podio se inspiró en las montañas húmedas del Monte Amiata, en Italia, pero también evocó la atmósfera de los bosques nubosos costarricenses.

Su propuesta, llamada Monte Amiata, combinó ingredientes como funghi porcini, portobello, guanciale tostado, albahaca fresca y quesos de la región, logrando un perfil aromático profundo y terroso.

Entrevista completa con el tercer lugar del mundo:

El Campionato Mondiale Pizza DOC, organizado por la Accademia Nazionale Pizza DOC, reúne cada año a más de 700 pizzaiolos de distintos países. La evaluación se realiza completamente a ciegas mediante códigos de barra y contempla más de 20 criterios técnicos, entre ellos estructura, equilibrio, sabor, estética y dominio del horno, valorados por maestros napolitanos y campeones mundiales.

En ese contexto, Esquivel logró imponerse a exponentes napolitanos, considerados guardianes de la tradición que dio origen a este platillo. “Mi pizza está inspirada en el Monte Amiata, un lugar húmedo y boscoso de Italia. Los hongos, el guanciale y los perfumes de albahaca le dan ese perfil que yo describo como sabor a bosque húmedo, un perfume de montaña que quise llevar al plato y que también evoca la frescura de los bosques nubosos”, explicó Esquivel tras recibir el reconocimiento.

El resultado sorprendió incluso a su maestro. “En el podio había dos napolitanos… y un costarricense. Meterse ahí es extraordinariamente difícil. Durman logró lo que nunca antes había logrado un tico en esta competencia. Esto posiciona a Costa Rica en la escena mundial de la pizza artesanal”, afirmó Iván Sala.

La exigencia del certamen es alta: el 15% de la nota evalúa la técnica en el horno —limpieza, manejo y orden— y el 85% restante corresponde a la evaluación sensorial realizada por jueces que desconocen la identidad del competidor.

El equipo de Antica también obtuvo resultados destacados en otras categorías, como el cuarto lugar de Andrés Tul en Freestyle, el séptimo de Iván Sala en Gourmet y el noveno de Esquivel en Pizza Frita.

Esquivel dijo a Teletica.com que atribuye gran parte de su éxito al trabajo colectivo, “nos ayudamos en todo: técnica, tiempos, lectura del horno. Aunque competimos, éramos un solo equipo representando a Costa Rica”.

“Cuando vine a Costa Rica hace más de dos décadas, jamás imaginé que un día llevaríamos al país al podio mundial de la pizza. Ver a un costarricense entre los mejores del mundo es una confirmación de que aquí hay talento, disciplina y pasión auténtica por esta tradición italiana”, expresó Iván Salas, maestro.

"La verdad es que eso casi yo no lo pensé porque mi otro maestro, el que me certificó como pizzaiolo, certificado por la pizza DOC, o sea, a nivel mundial, es el excampeón mundial del año pasado, Daniel Garbiot, y le gané. Mi logro increíble, superfeliz. Hice muy buenos vínculos, muy buenas conexiones entre pizzerías de todo el mundo, mis amigos de pizzaiolos de Madrid, entre otros", añadió Durman.

El pizzaiolo también dejó un mensaje para quienes aspiran a abrirse camino en la gastronomía: “que cocinen desde la pasión. Creo que de ahí viene, o sea, si vos te gusta algo, hay que perseguir eso. Y creo que no se queden ahí, no se queden solo en una cocina, no se queden, sigan experimentando sabores, porque el gremio de la gastronomía es infinito, y no se pueden quedar solo ahí”.

Las pizzas que representaron a Costa Rica en el Campionato Mondiale Pizza DOC 2025 están disponibles desde el 22 de noviembre en Antica Pizzería Napoletana, ubicada en el Hotel Luisiana, en Santa Ana. Para conocer más detalles y ver la entrevista completa con el tercer lugar del mundo, le invitamos a repasar el reportaje en el video que aparece en la portada del artículo.