Un concierto a la vez: Fabián Cerdas documenta la escena hardcore en Costa Rica

En 2016, Fabián Cerdas viajó a Canadá. Allí se graduó en la Escuela de Cine de Vancouver y, al regresar al país, entró en contacto con la escena tica de hardcore. Desde aquel encuentro se ha dedicado a documentar la escena, grabando conciertos y siendo la cabeza detrás de varios videos musicales de bandas locales.

“Siempre escuché música en una burbuja, sin saber que había una escena local. En 2016 me fui del país a estudiar con una beca y cuando regresé a vivir a Costa Rica, en 2020, conecté con Manuel Corrales, de Dumah, gracias a Steven Soto, y les hicimos el video musical de Iconoclasta”, recordó Cerdas.

Esto le abrió las puertas del hardcore tico y empezó su labor de documentar lo que pasaba en los conciertos, además de seguir trabajando con diferentes bandas.

En estos años, su pasión le ha permitido tener en cartera casi 60 sets en vivo. Además, la cuenta de producciones videográficas supera las 22, entre trabajos listos y proyectos en desarrollo.

En los escenarios ha tenido la oportunidad de estar detrás del lente para grupos ticos e internacionales como Comeback Kid, de Canadá, los estadounidenses de Bane y Speed, los mexicanos de Camiches y Toma El Riesgo desde El Salvador, entre otros.





Además de Dumah, agrupaciones como Sobre Tormentas, Living End, Wise Up e Inersia han confiado en él para llevar a video sus trabajos musicales.

“Cuando Sideways hizo su chivo de lanzamiento, le dije a Pablo (que había conocido porque tomó fotos en la filmación del video de Dumah) que si quería que le filmara un full set del chivo para que quedara registrado, y desde ese momento me tomé la tarea de filmar todo lo que pude. El año pasado tuve que bajarle un poco porque pagar la grabación desde la consola y la mezcla me estaba dejando sin dinero”, contó el artista.

Si bien es cierto que grabar videos y su trabajo como director de fotografía en diversas producciones son sus principales fuentes de ingreso, ir a los recitales, cámara en mano, para documentar lo que sucede lo hace por gusto.

Es lógico preguntarse por qué hacer este esfuerzo, pero la respuesta de Cerdas es clara: la escena hardcore es muy particular.

“Diría que la música en general es motor para muchísimas personas, y el hardcore en particular es una escena que existe y se mueve casi que únicamente por su propio peso. No hay programas culturales, intereses económicos ni fuerzas externas que hagan que esto siga; somos los que estamos en la vara los que lo impulsamos hacia adelante haciendo chivos, bandas, grabando videos y participando de cualquier forma que sea posible. Entonces creo que para alguien externo puede ser difícil de entender, pero sin los aportes que hace cada miembro de la escena, esto simplemente dejaría de existir”, concluyó.

Videos producidos por Fabián Cerdas:





