Un cambio de nombre y más comedia: la apuesta de Teletica para el Mundial

Por Luanna Orjuela Murcia | 22 de junio de 2022, 11:25 AM

La cobertura de la Copa del Mundo FIFA Qatar 2022 estará acompañada por un nuevo programa de Televisora de Costa Rica, llamado "el Show del Mundial", que promete traer mucha diversión, humor y sorpresas a los hogares costarricenses.

El espacio ofrecerá una mirada diferente a la experiencia de la Selección Nacional, así como de los aficionados que viajarán a Qatar para apoyar al equipo durante la Copa del Mundo. Este nuevo espacio se estrenará a partir del 14 de noviembre a las 9 p. m.

Mauricio Astorga es el productor del formato, en el que también participarán la actriz y humorista Natalia Monge, y el presentador Bismark Méndez, quienes se fundirán con la afición para descubrir las curiosidades y sorpresas que se vivirán de la mano de los aficionados en el país sede.

"Me siento sumamente emocionada, para mí este es un sueño que, Dios mediante, podré hacer realidad. Como comediante e imitadora siempre ha sido mi sueño ir a un Mundial, y este es el tiempo que Dios eligió para mí. Me siento muy honrada", comentó Natalia Monge.

Marta Emilia, su personaje, no quiso perder la oportunidad para expresar su emoción: "Diay, reina, yo estoy demasiadamente contenta. La verdad un poquillo asustada porque no soy de subirme en aviones ni esas varas. Trabajar desde afuera nunca lo he hecho antes y siempre he soñado con un mundial para las Aplanadoras FC".

El presentador de De Boca en Boca, Bismark Méndez, deberá hacer "El tico a pie", o sea, el costarricense que llegó al Mundial de Qatar "estrilado" de plata.

"Lo que voy hacer es mostrar la realidad del tico que está en Qatar, ver qué bus hay que agarrar, dónde hay que ir a comer, dónde se hacen las necesidades, cómo se piden las direcciones, cómo se hacen las compras, si hay o no pulperías, todo eso pero desde un enfoque accesible de unos $20 a lo menos, no actividades de $300 como andar en camello", detalló el "Patacón".

También estarán en el elenco los queridos personajes Morgan, Juan Vainas y Chibolo, con sus vivencias en este evento mundial harán reír a quienes sigan la transmisión desde suelo nacional.

Teletica tendrá también una sección especial mediante la que los televidentes descubrirán el país sede de la Copa Mundial: su cultura, tradiciones, atractivos turísticos y mucho más, de la mano de la periodista María Jesús Prada. Prada asegura que su segmento en el formato, llamado Crónicas de Catar, estará dedicado a hablar "de todo menos del fútbol" para enfocarse en los conocimientos históricos y culturales que se desprenden del país sede.

"Visitamos los puntos arqueológicos más interesantes del país para aprender sobre su historia; buscamos los lugares que no salen en las guías de viaje para poder llevar a los televidentes a todas las esquinas recónditas de ese país que resguardan las historias y el conocimiento que nos permitirá ser aficionados más informados y educados. Ha sido un aprendizaje inmenso, y me ilusiona sobremanera poder compartir una faceta normalmente desatendida con toda la población que está interesada en aprender más allá de lo que nos ofrece el fútbol", aseguró Prada.

Desde hace algunos meses, y bajo la dirección de Mauricio Astorga, el elenco mundialista se viene preparando para debutar con una entrega ambiciosa, que busca diferenciarse de todas las que se han hecho hasta ahora.

“El Show del Mundial será la oportunidad de que el televidente costarricense, cada noche, pueda viajar junto con nosotros a Qatar y ser parte de esta gran fiesta. Disfrutará de los goles y las mejores jugadas, pero también irá más allá del rectángulo de juego para vivir el ambiente de la afición, la cultura, el arte, la arquitectura y el sentimiento de un mundo unido a través del deporte”, destacó Mauricio Astorga.

Recuerde que Teletica tiene los derechos exclusivos para la transmisión de este evento deportivo mundial, que iniciará el próximo 21 de noviembre. Para eso, prepara una cobertura especial de lujo a través de todas sus plataformas: Teletica Deportes, Teletica Radio 91.5 FM, Teletica.com y TDMAX.