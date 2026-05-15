Un año después del rescate: así lucen los capibaras de Costa Rica

Hace un año, fue hallado en Orotina un grupo de capibaras en jaulas, a bordo de un vehículo que los traficaba de forma ilegal (ver video adjunto de Telenoticias).

Eran pequeños, estaban estresados, desnutridos y deshidratados. Había pasado poco tiempo desde que habían sido extraídos de su hábitat natural.

Pero hoy, el panorama es distinto. Los animales lucen saludables, más grandes y tranquilos. Se les observa tomando el sol, revolcándose en el barro y refrescándose en un estanque.

Patacón, Jacky, Tamarindo y Yara (sus nombres) se convirtieron en los protagonistas de su nuevo hogar: el centro de rescate Wildlife, ubicado en La Garita de Alajuela.

Son los únicos capibara en Costa Rica. Esta especie no habita en el país, sino en regiones de América del Sur.

Estos animales son un fenómeno en redes sociales, principalmente por su comportamiento pasivo y su capacidad de convivir con otras especies.

"Es una especie con la que no habíamos trabajado, es una experiencia nueva. Se han desarrollado muy bien. Hace poquito les hicimos una revisión general, están bastante bien de salud, ya están pesando entre 27 y 28 kilos. Recordemos que pueden pesar hasta 50 o 60 kilos, entonces todavía les falta un poquito por crecer", dijo la médico veterinaria del Centro de Rescate, Isabel Hagnauer.



​Además de estos animales, el santuario alberga cientos de especies rescatadas, lo que convierte la visita en una experiencia educativa y de acercamiento a la conservación.

El lugar cuenta con dos kilómetros de senderos. A lo largo del recorrido, cada animal tiene una historia de rescate.

"Anualmente recibimos más de 3.000 animales. El año pasado recibimos casi 3.700 y de esos logramos liberar el 56%. Lamentablemente una parte también muere por las lesiones con las que ingresan o tienen que ser eutanasiados porque no responden al tratamiento o no van a tener calidad de vida. Algunos otros quedan en el santuario que son los que la gente puede visitar", explicó Hagnauer.

El centro de rescate Wildlife, anteriormente conocido como Zooave, se ubica en La Garita de Alajuela. Abre todos los días, de nueve de la mañana a cinco de la tarde.

La entrada general para adultos tiene un costo de $22.45 dólares, con tarifas especiales para menores de 12 años y adultos mayores.

Visitar este sitio no solo permite conocer capibara y otras especies, sino también contribuir a la rehabilitación de animales rescatados y al cuidado de aquellos que no pueden regresar a su entorno natural.

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