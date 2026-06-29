Último adiós a Milo Junco ya tiene fecha y hora

El funeral de José María "Milo" Junco Muñoz se realizará este miércoles 1.° de julio, a las 10 a. m., en la Iglesia de Fátima, en Los Yoses, según informó Rogelio Benavides en la página Tía Zelmira.



El cuerpo de Junco permanecerá en capilla ardiente desde este martes a las 2 p. m. en la Funeraria del Recuerdo, también ubicada en Los Yoses.



El reconocido historiador murió este domingo a las 11 p. m. a los 86 años. Su deceso fue confirmado por Benavides. En el sitio del Registro Civil también figura una defunción pendiente.



De acuerdo con la información divulgada, ingresó el pasado viernes 26 de junio al Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia por una afección renal. El padecimiento le provocó un trastorno electrolítico. Su estado de salud se agravó y falleció dos días después.



Junco también había permanecido hospitalizado en 2022 debido a una insuficiencia renal.



Reconocido por su trayectoria como historiador, maquillista y experto en moda, Milo Junco dejó una amplia huella en la vida cultural y social de Costa Rica.

