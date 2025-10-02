¡Últimas entradas disponibles para Limp Bizkit y Yungblud en Costa Rica!

El festival internacional Loserville está a punto de colgar el rótulo de sold out. Todas las localidades ya se encuentran agotadas, excepto un remanente en la zona de gramilla, por lo que esta se convierte en la última oportunidad para ser parte del espectáculo musical más esperado del año en Costa Rica.



El evento se llevará a cabo el 2 de diciembre en San José y contará con un cartel de lujo encabezado por Limp Bizkit y Yungblud, quienes compartirán escenario con 311, RiFF RAFF, Ecca Vandal y Slay Squad. La producción, a cargo de ONE Entertainment, promete estándares internacionales en sonido, iluminación y montaje.



Las entradas restantes en gramilla se ofrecen desde ₡17.367 sin cargos por servicio.



El productor del evento, Juan Carlos Campos, destacó que la propuesta de Loserville siempre buscó acercar a los costarricenses a artistas de talla mundial, sin que la experiencia resultara exclusiva o inalcanzable.

​“El público respondió de inmediato, agotando casi todo el aforo y dejando únicamente esta última opción en gramilla”, señaló.

En cuanto al repertorio, el regreso de Limp Bizkit a los escenarios será uno de los momentos más esperados.

La banda presentará su nuevo sencillo Making Love to Morgan Wallen, una pieza que fusiona rap y hard rock, con referencias culturales y un homenaje a Chester Bennington. La canción, además, forma parte del soundtrack del próximo videojuego Battlefield 6, en colaboración con EA Games.



Por su parte, Yungblud llegará a Costa Rica en el punto más alto de su carrera. Su reciente álbum IDOLS, un ambicioso doble disco que mezcla baladas y potentes himnos de rock, lo ha consolidado como referente de la música alternativa.

Su gira mundial ha agotado fechas en Europa y Estados Unidos, mientras que sus presentaciones en eventos como los MTV VMAs, donde rindió tributo a íconos como Ozzy Osbourne e Iggy Pop, lo mantienen como uno de los artistas más comentados de la escena global.



Los interesados en asistir deben adquirir sus boletos exclusivamente a través de www.eticket.cr, antes de que se agoten los últimos espacios disponibles.

