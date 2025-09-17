UCR celebra nominación de Marvin Camacho y su Orquesta Sinfónica a Grammy Latinos 2025

La Universidad de Costa Rica (UCR) celebra la nominación del compositor costarricense Marvin Camacho y de la Orquesta Sinfónica de la institución en los Premios Grammy Latinos 2025.

La obra Suite de la verde vida para viola y Orquesta sinfónica: una visita imaginada de Federico García Lorca a Costa Rica compite en la categoría de Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea.



La pieza, dirigida por el maestro Alejandro Gutiérrez, fue la encargada de inaugurar la temporada 2025 de la Orquesta Sinfónica de la UCR. El reconocimiento coloca a Camacho, figura clave en la música costarricense, entre los finalistas de un premio que resalta lo mejor de la creación contemporánea a nivel mundial.

​“Esta nominación es un reconocimiento al trabajo colectivo que se desarrolla en la Universidad de Costa Rica, al maestro Alejandro Gutiérrez y a mi obra. Representa la perseverancia, la constancia y la disciplina”, señaló Camacho tras el anuncio de la Academia de la Grabación.

Marvin Camacho inició su formación en el Conservatorio Castella y en la Escuela de Artes Musicales de la UCR. Su producción artística ha sido reconocida con múltiples galardones, entre ellos:

​Premio Nacional de las Artes Siete Provincias (1985) por Meditación Bribri.

Premio Nacional de Música Aquileo J. Echeverría (2007 y 2012).

Premio ACAM (2010 y 2016).

Premio Nacional de Música Carlos Enrique Vargas (2023).

Premio Latinoamericano Zenobio Saldivia de Prensa América Internacional (2023).

Académico Correspondiente de Costa Rica ante la Academia de Bellas Artes de San Fernando (2024).

La obra nominada consta de cuatro movimientos: La visita, Ritual chamánico, Introspección y Federico, alma gitana.



Liderazgo musical



El maestro Alejandro Gutiérrez, actual director de la Orquesta Sinfónica de la UCR, ha trabajado con agrupaciones en América, Europa y Estados Unidos. Fue director asociado de la Pacific Symphony y ha colaborado con reconocidos compositores como John Williams y Ramin Djawadi, consolidándose como uno de los directores más influyentes del país.



En esta categoría también fueron nominados Giovanni Piacentini con Guitar concerto y Gabriela Ortiz con Revolución diamantina, interpretada bajo la batuta de Gustavo Dudamel junto a la Filarmónica de Los Ángeles y el Los Angeles Master Chorale.

