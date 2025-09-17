UCR celebra nominación de Marvin Camacho y su Orquesta Sinfónica a Grammy Latinos 2025
La obra ‘Suite de la verde vida’ compite en la categoría de Mejor Composición Clásica Contemporánea, colocando a Costa Rica en la élite de la música académica mundial.
La Universidad de Costa Rica (UCR) celebra la nominación del compositor costarricense Marvin Camacho y de la Orquesta Sinfónica de la institución en los Premios Grammy Latinos 2025.
La obra Suite de la verde vida para viola y Orquesta sinfónica: una visita imaginada de Federico García Lorca a Costa Rica compite en la categoría de Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea.
La pieza, dirigida por el maestro Alejandro Gutiérrez, fue la encargada de inaugurar la temporada 2025 de la Orquesta Sinfónica de la UCR. El reconocimiento coloca a Camacho, figura clave en la música costarricense, entre los finalistas de un premio que resalta lo mejor de la creación contemporánea a nivel mundial.
“Esta nominación es un reconocimiento al trabajo colectivo que se desarrolla en la Universidad de Costa Rica, al maestro Alejandro Gutiérrez y a mi obra. Representa la perseverancia, la constancia y la disciplina”, señaló Camacho tras el anuncio de la Academia de la Grabación.
Marvin Camacho inició su formación en el Conservatorio Castella y en la Escuela de Artes Musicales de la UCR. Su producción artística ha sido reconocida con múltiples galardones, entre ellos:
- Premio Nacional de las Artes Siete Provincias (1985) por Meditación Bribri.
- Premio Nacional de Música Aquileo J. Echeverría (2007 y 2012).
- Premio ACAM (2010 y 2016).
- Premio Nacional de Música Carlos Enrique Vargas (2023).
- Premio Latinoamericano Zenobio Saldivia de Prensa América Internacional (2023).
- Académico Correspondiente de Costa Rica ante la Academia de Bellas Artes de San Fernando (2024).
La obra nominada consta de cuatro movimientos: La visita, Ritual chamánico, Introspección y Federico, alma gitana.
Liderazgo musical
El maestro Alejandro Gutiérrez, actual director de la Orquesta Sinfónica de la UCR, ha trabajado con agrupaciones en América, Europa y Estados Unidos. Fue director asociado de la Pacific Symphony y ha colaborado con reconocidos compositores como John Williams y Ramin Djawadi, consolidándose como uno de los directores más influyentes del país.
En esta categoría también fueron nominados Giovanni Piacentini con Guitar concerto y Gabriela Ortiz con Revolución diamantina, interpretada bajo la batuta de Gustavo Dudamel junto a la Filarmónica de Los Ángeles y el Los Angeles Master Chorale.