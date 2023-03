U2 vuelve a la escena musical con 40 temas reinterpretados en forma acústica

Por José Fernando Araya | 17 de marzo de 2023, 11:27 AM

La agrupación irlandesa U2 regresa a la escena musical con el lanzamiento de Songs Of Surrender, una colección de 40 canciones significativas de todo el catálogo de la banda, regrabadas y reimaginadas para 2023 en sesiones que abarcan los últimos dos años.

Songs Of Surrender fue producido por el guitarrista de la agrupación The Edge, volviendo a visitar algunas de las canciones más célebres de sus más de 40 años de carrera, como Pride, With Or Without You, One, Beautiful Day, Sunday Bloody Sunday e Invisible.

Esta reimaginación musical resulta en una grabación completamente nueva de cada tema, incluyendo nuevos arreglos y, en algunos casos, nuevas letras.

Lista completa de tracks de Songs Of Surrender:



Lado 1 – The Edge

1. One

2. Where The Streets Have No Name

3. Stories For Boys

4. 11 O'Clock Tick Tock

5. Out Of Control

6. Beautiful Day

7. Bad

8. Every Breaking Wave

9. Walk On (Ukraine)

10. Pride (In The Name Of Love)



Lado 2 - Larry

1. Who’s Gonna Ride Your Wild Horses

2. Get Out Of Your Own Way

3. Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of

4. Red Hill Mining Town

5. Ordinary Love

6. Sometimes You Can’t Make It On Your Own

7. Invisible

8. Dirty Day

9. The Miracle Of Joey Ramone

10. City Of Blinding Lights



Lado 3 - Adam

1. Vertigo

2. I Still Haven’t Found What I’m Looking For

3. Electrical Storm

4. The Fly

5. If God Will Send His Angels

6. Desire

7. Until The End Of The World

8. Song For Someone

9. All I Want Is You

10. Peace On Earth



Lado 4 - Bono

1. With Or Without You

2. Stay

3. Sunday Bloody Sunday

4. Lights Of Home

5. Cedarwood Road

6. I Will Follow

7. Two Hearts Beat As One

8. Miracle Drug

9. The Little Things That Give You Away

10. 40



Songs Of Surrender está disponible en los siguientes formatos: edición digital completa de 40 temas; edición limitada de 40 temas, 2 CD’s Hardback Deluxe; y edición limitada de 40 temas, 4 Vinilos.