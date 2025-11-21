Twitch prohibirá el acceso a menores de 16 años en Australia

El gigante de la transmisión en vivo Twitch se verá obligado a eliminar a todos los usuarios menores de 16 años cuando las estrictas leyes sobre redes sociales de Australia entren en vigor el próximo mes, informó el viernes (21.11.2025) el regulador de ese país.

A partir del 10 de diciembre, el gobierno australiano obligará a plataformas como Facebook, Instagram y TikTok a eliminar a los internautas que no cumplan con la edad límite o se enfrentarán a cuantiosas multas.

La Comisión de Seguridad Electrónica afirmó que la empresa estadounidense Twitch, que comenzó como una plataforma para "streamers" de videojuegos, pero que ahora alberga transmisiones en vivo de diversos géneros, cumple con los criterios para ser restringida.

Las páginas web de estilo de vida y mensajería Pinterest, LegoPlay y WhatsApp no entrarán en los controles, pero otras plataformas siguen siendo objeto de revisión.

Twitch afirma que casi el 70% de sus espectadores tiene entre 18 y 34 años, sin revelar cuántos son más jóvenes. No obstante, ya prohíbe el acceso a los menores de 13.

Varias empresas tecnológicas han criticado las restricciones de Australia como "vagas", "problemáticas" y "precipitadas".