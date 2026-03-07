Turismo fílmico: Juanes convierte a Costa Rica en escenario de su música

El cantante colombiano Juanes lanzó a la medianoche de este viernes su nueva producción discográfica titulada “Juanesteban”, disponible en todas sus plataformas digitales.

Como parte del estreno, el artista liberó seis visuales grabados en Costa Rica durante octubre pasado, en locaciones de Guanacaste, la Zona Norte y el Caribe.

En los audiovisuales destacan imágenes de Juanes paseando en bicicleta con una canasta de frutas por Cahuita, disfrutando del bosque tropical en el teleférico de La Fortuna, montando a caballo en el centro de Limón y descansando bajo una palmera, en medio de cataratas y playas costarricenses.

La iniciativa fue posible gracias a una acción promocional del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en alianza con Universal Music Latino y el equipo de management del artista. Según Melissa Tencio, coordinadora de marca y estrategia del ICT, “esta es una importante herramienta para promover el turismo fílmico y mostrar nuestras bellezas escénicas de una manera innovadora”.

El ICT destacó que Costa Rica se ha convertido en un destino atractivo para producciones audiovisuales de artistas internacionales, aprovechando escenarios naturales únicos y experiencias regenerativas.

En 2025 ingresaron al país 34.000 turistas colombianos por vía aérea, y en enero de 2026 arribaron 2.447 viajeros desde Colombia, consolidando a ese país como el tercer mercado emisor de turistas desde Sudamérica.

Juanes, cuyo nombre completo es Juan Esteban Aristizábal Vázquez, atraviesa un año de gran éxito. Hace pocos días obtuvo dos gaviotas en el Festival de Viña del Mar en Chile y a finales de marzo será uno de los invitados destacados del Festival Picnic 2026 en Costa Rica.

Con más de 25 años de trayectoria, 20 millones de discos vendidos y reconocimientos que incluyen 4 premios Grammy, 26 Latin Grammy y múltiples galardones internacionales, Juanes reafirma su lugar como uno de los artistas latinoamericanos más influyentes del siglo XXI.