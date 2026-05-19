¿Trueno dará concierto en Costa Rica? Esto es lo que se sabe del regreso del argentino

El rapero argentino Trueno anunció en sus redes sociales su próxima presentación en Costa Rica como parte de la gira Turr4zoworldtour. El concierto se realizará el 1 de noviembre de 2026 en Parque Viva.

La información coincide con registros aprobados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), entidad que autorizó la actividad con el oficio N° DAC-DECVP-RE-239-2025.

Según la documentación, el evento iniciará a las 2:00 p.m. y contempla una preventa de 2.300 entradas, conforme a la información suministrada para el trámite.

Además, el permiso establece que la venta de boletos solo podrá efectuarse mediante la tiquetera autorizada PEZAM y con mecanismos de adquirencia registrados a través de Banco Davivienda Costa Rica.

Pese a la aprobación de permisos y e﻿l anuncio del artista, ninguna productora ha confirmado públicamente la organización del espectáculo. Tampoco existen datos oficiales sobre precios, distribución de localidades o fecha de salida de entradas.

El anuncio generó expectativa entre seguidores del intérprete, quien acumula reconocimiento internacional por temas como Dance Crip, Mamichula y Tranky Funky.

El artista acompañó la publicación con un mensaje dirigido a sus fanáticos: