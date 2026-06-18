'Tribute To Legends' reunirá grandes éxitos del pop, disco y funk en el Melico Salazar

Los amantes de la música podrán disfrutar de una noche dedicada a las grandes figuras del pop, soul, disco, R&B y funk. La Orquesta Universal presentará Tribute to Legends este viernes 19 de junio en el Teatro Popular Melico Salazar.

El espectáculo iniciará a las 8 p. m. y ofrecerá un recorrido por canciones que marcaron distintas generaciones. El repertorio incluirá éxitos de artistas como Michael Jackson, Whitney Houston, Lionel Richie, James Brown y Bruno Mars.

La producción contará con las voces de Allan Watson, Pri Castro y Jeff On. Los artistas estarán acompañados por La Orquesta Universal, que interpretará los temas con arreglos orquestales y una puesta en escena diseñada para resaltar la energía de cada presentación.

Los organizadores señalaron que el concierto busca ofrecer una experiencia para cantar, bailar y revivir algunas de las canciones más reconocidas de la música internacional.

Las entradas están disponibles a través de la plataforma eticket.cr. Además, quienes utilicen tarjetas BAC podrán acceder a un descuento del 15%.

Puede obtener más información al 2295-9400 o al WhatsApp 8320-6550.



