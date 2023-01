Trevor Noah visita Costa Rica y dijo sentirse “aterrorizado” durante tour en rápidos

"Las vacaciones anuales de amigos de este año nos habían traído a Costa Rica y, por primera vez, haríamos rafting en ríos de aguas bravas. El guía nos dijo que acababa de llover, por lo que los rápidos serían de clase 3 a 4, lo que nos entusiasmó mucho porque no sabíamos lo que eso significaba en realidad". "Los primeros 20 minutos fueron fáciles, tan fáciles que comenzamos a conversar sobre los próximos países en los que nos gustaría navegar en balsa por el río. Luego comenzaron los rápidos reales, y la mayor parte de nuestra conversación se convirtió en sonidos que solo los africanos entenderían".

"Comenzó como cualquier otro rápido, como puede ver por mi sonrisa, pero pronto el bote estaba casi vertical y luego Mike Tyson nos golpeó en la cara a todos en forma de agua. Realmente no recuerdo mucho, excepto que en un momento estaba sentado en el bote y al momento siguiente el bote estaba sentado sobre mí."



"Lo único que nadie realmente puede prepararte para nosotros es lo que se siente ser absorbido por un rápido. Su chaleco salvavidas es casi tan inútil como un cinturón de seguridad en un accidente aéreo, porque el rápido es tan poderoso que lo succiona hacia abajo como una aspiradora de agua gigante que recircula su cuerpo una y otra vez. Arriba es abajo y abajo es arriba y todas las voces de tus antepasados ​​son más claras de lo que nunca las has escuchado".



"Aparecí primero y me agarré a la balsa por mi vida. Sizwe apareció en segundo lugar y, como cualquier buen amigo, se levantó jalándome de nuevo bajo el agua. Después de lo que pareció una eternidad, Anele y sus zapatos naranjas finalmente reaparecieron y los tres fuimos llevados a un lugar seguro".