Tres protagonistas de lucha contra el cáncer "abrazan" a María González desde su experiencia

“Mi familia se convirtió en mi principal red de apoyo. Además, de las personas en las redes sociales. Mi fe en Dios es fundamental, cuando sentía que nadie me comprendía, inmediatamente me iba a hablar con él”, contó a Teletica.com .

“Esta cirugía fue un poco más complicada y eso es porque me tuvieron que hacer los huecos de la nefrostomía. Esto significa que básicamente tuvieron que cerrar el hueco y abrir uno 100% nuevo, no solo en los riñones, sino también en la piel. Este procedimiento, honestamente, se vuelve mucho más fuerte y doloroso”, comentó Coco.

En cuanto a sus buenos deseos para María González, ella compartió lo siguiente: “Quiero que sepa que solo porque uno tiene un diagnóstico no significa que es el final, es importante mantenerse positiva, mantenerse fuerte. Hacer las preguntas correctas, no tenerle miedo a la muerte. Yo voy para Costa Rica en abril, me encantaría conocerla y si ella quisiera, sería superlindo. Me encantaría también mandarle una copia de mi libro para que ella también se empape de esa motivación, que siga adelante y le ore mucho a Dios”.