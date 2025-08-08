Tres estrellas confirmadas: así se va alineando el nuevo elenco de MQB

La cuenta regresiva ya está en marcha: el próximo domingo 7 de setiembre, el Estudio Marco Picado se llenará nuevamente de música, luces y coreografías con el regreso de Mira quién baila (MQB), el programa de Teletica que mezcla el estilo ballroom con lo mejor del sabor latino.

Hasta ahora, la producción ha revelado a tres de los famosos que se enfrentarán sobre la pista: la ex Miss Costa Rica Ivonne Cerdas, el humorista cartaginés Daniel Montoya y la empresaria e influencer Mariana Uriarte.

Cerdas, quien representó a Costa Rica en Miss Universo 2020, adelantó que pondrá “mucho sabor” en cada presentación y que el público puede esperar más de una sorpresa.

Montoya, recordado por sus personajes en Toros Teletica, aceptó el reto con entusiasmo pese a no tener experiencia previa en el baile. “Lo importante es disfrutarlo”, afirmó.

Uriarte, fundadora de la marca nacional de maquillaje Karamawi Beauty y presentadora invitada en Qué buena tarde, contó que su participación es un paso personal significativo y un mensaje para las mujeres que luchan por sus sueños. Además, reveló que este momento llega en medio de un reto familiar, ya que su padre atraviesa un tratamiento contra el cáncer.

El resto del elenco sigue siendo un misterio, lo que mantiene encendidas las expectativas del público, que aún puede proponer a sus favoritos en las redes sociales oficiales de MQB en Instagram, Facebook y TikTok.

La segunda temporada se transmitirá todos los domingos a las 7 p. m. y promete galas llenas de espectáculo, emoción y ritmos como merengue, salsa, reguetón, bolero y swing.

La próxima semana se revelarán más noticias de este formato, tanto en De Boca en Boca como por Teletica.com.