Tres anécdotas del rodaje de la multipremiada película 'Clara Sola'

Este lunes la película nacional 'Clara Sola' sumó varios premios a su larga lista de reconocimientos.

Ganó Mejor Película, Mejor Guion, Mejor Dirección, Mejor Cinematografía y Mejor Sonido en los Guldbaggen Awards en Suecia. Desde 1964, estos son los principales reconocimientos que otorga la industria audiovisual sueca y su objetivo es reconocer año a año el trabajo excepcional en el área cinematográfica.



"Estamos muy contentos, la película fue un proyecto de muchos años, que involucró muchas personas, dinero y tiempo. A la larga, este recorrido exitoso hace que se den dos cosas en paralelo, que la gente se interese más en ver el proyecto porque estas noticias convencen a la gente de ver un cine diferente. Y el otro punto es ver reconocido el trabajo nuestro y el de todos los colegas", comentó Marcelo Quesada Mena, productor de Pacífica Grey

El proyecto duró siete años en su planeamiento y ejecución. En total, fueron 42 días de rodaje, durante los cuales suscitaron tres anécdotas interesantes del detrás de cámaras que hoy Quesada comparte con Teletica.com.

Wendy Chinchilla actriz protagonista del film.





La elegida

La primera es que cuando la protagonista, Wendy Chinchilla, fue al primer día de casting a audicionar, nunca se imaginó que ese proceso no acabaría hasta un año más tarde.

"Wendy Chinchilla fue quien se echó la película encima porque su interpretación es muy complicada y sale en todas las escenas. Vimos a muchas personas en el casting, pero curiosamente a Wendy la vimos en el primer día. Son señales de cosas inesperadas. Al principio no sabíamos si decir 'bueno ella es' y no seguir buscando, pero decidimos seguir con las audiciones, aunque siempre mantuvimos el deseo de trabajar con ella", indicó el productor.

Primer día de rodaje: desastroso



Además de los castings para los actores, la producción se dio a la tarea de encontrar a una yegua para la película. Esto, sin embargo, se convirtió en un verdadero reto.

"Fue un casting bastante retador, porque en el país hay más destreza en el entrenamiento de perros que en el de caballos. Tormenta (nombre original de Yuca) es una yegua muy refinada e inteligente, pero el primer día de rodaje fue desastroso. Ella estaba súper asustada, salió corriendo, se nos escapó y pensamos que eso podría poner en riesgo mucho de lo que queríamos hacer, pero por dicha luego se aclimató al lugar y todo salió bien", contó Quesada.

La directora Nathalie Álvarez junto a Chinchilla.





La sombra de la pandemia

El rodaje de 'Clara Sola' empezó el 1º del febrero de 2020. Y la última semana de rodaje coincidió con los primeros casos positivos de COVID-19 en el país.

"No sabíamos cómo lidiar con la situación, no sabíamos si ibamos a poder terminar el rodaje. Tuvimos que inventarnos nuestros propios protocolos porque el Gobierno todavía no los tenía, era muy temprano. Por dicha pudimos terminar, pero parte del equipo sueco tuvo que irse inmediatamente del país y un guatemalteco no se pudo ir y se quedó atrapado por seis semanas, estaba muy preocupado, pero al final se devolvió en un vuelo humanitario. Ahora nos reímos, pero si fue un estrés", concluyó el productor costarricense.

Lista de reconocimientos

Los nuevos reconocimientos se suman a una larga lista de premios que este filme ha cosechado desde su lanzamiento. 'Clara Sola' ya se convirtió en la película más premiada de nuestra cinematografía. A continuación, la lista de galardones que ha recibido esta destacada producción nacional.



- Mejor Película en Festival de Cine de Lima (Perú)

- Mejor Actriz en Festival de Cine de Lima (Perú)

- Mejor Dirección de Fotografía en Festival de Cine de Lima (Perú)

- Mejor Película en Festival Película 6 (Rumanía)

- Mejor Película New Directors en Nashville Film Festival (EE.UU.)

- Mención Especial del Jurado en Reykjavik International Film Festival (Islandia)

- Premio de la Juventud en Reykjavik International Film Festival (Islandia)

- Mejor Música Original en Film Fest Gent (Bélgica)

- Premio del Público en Charlotte Film Festival (EE.IUU.)

- Mejor Película en Mostra Internacional de Cinema de Sao Paulo (Brasil)

- Mejor Actriz en Mostra Internacional de Cinema de Sao Paulo (Brasil)

- Mejor Dirección de Arte en Mostra Internacional de Cinema de Sao Paulo (Brasil)

- Premio Especial del Jurado a Mejor Película en Thessaloniki Film Festival (Grecia)

- Premio Dams a Mejor Dirección de Casting en Torino Film Festival (Italia)

- Premio New Voices en Films From the South Film Festival (Noruega)

- Mejor Ópera Prima en Woman Film Festival from Salé (Marruecos)

- Premio del Jurado Joven a Mejor Dirección en Novos Cinemas (España)



Álvarez durante la gala de premiación en Suecia.





'Clara Sola' es dirigido por Nathalie Álvarez, protagonizado por Wendy Chinchilla y co-producido por Karina Avellán y Marcelo Quesada, de Pacífica Grey. Además, tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes y fue la película representante de Costa Rica ante los Premios Óscar de la Academia.