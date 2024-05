Tras un año de padecer enfermedad crónica, Kike de Heredia cuenta cómo está de salud

En marzo de 2023, el músico costarricense Kike de Heredia recibió un diagnóstico complejo: enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID). Un año y dos meses después de ese momento, el costarricense conversó con Teletica.com e indicó sentirse mucho mejor.



Pese a que lidiar con su padecimiento ha sido complicado y que sus pulmones solo tienen 48% de capacidad, él no deja de “sonreírle a la vida y agradecer a Dios por todo lo que tiene”.



​"En marzo del año pasado me diagnosticaron esta enfermedad. Primero era en un pulmón, luego se pasó al otro. No podía respirar, me costaba caminar. De hecho, hablé con mi esposa para firmar el testamento, repartir mis bienes. Tenía una tos fatal, y la doctora me dijo que no se me iba a quitar, pero empecé a tomar aceite de tiburón y empezó a disminuir la tos. A los dos meses, ya podía caminar de nuevo, y poco a poco fui reincorporándome a mi trabajo como músico, amo hacerlo", resaltó.