Tras tres años de ausencia, Ariana Grande lanza video con tributo a grandes artistas

La cantante de música pop, Ariana Grande , regresó a la escena musical con Yes, and?, después de tres años de ausencia.

Los internautas no tardaron en expresar sus opiniones sobre las referencias presentes en el videoclip de la "nueva reina del pop". Nombres icónicos como el de Michael Jackson con Smooth Criminal , Madonna con Vogue y Paula Abdul con Cold Hearted de1988 fueron mencionados entre las inspiraciones.

​Sin embargo, la atención no solo se centró en las referencias visuales y musicales, ya que aquellos que se tomaron el tiempo de analizar la letra de Yes, and? notaron que, en la letra de la pieza, Grande se refirió a las críticas e incluso apuntó a la privacidad de sus asuntos personales: "Tus asuntos son tuyos, los míos son míos. ¿Por qué debería importarles con quién comparto mi intimidad?", canta Grande en la canción, en lo que parece ser una referencia a la relación que tuvo su compañero de reparto en Wicked, Ethan Slater.