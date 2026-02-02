Tras ruptura, Karol G y Feid coinciden por primera en los Grammy 2026

Los premios Grammy 2026 se convirtieron en el primer escenario público donde Karol G y Feid volvieron a verse tras confirmar el fin de su relación sentimental, una de las más comentadas de la música latina en los últimos años.



La 68.ª edición de los Grammy reunió a ambos artistas colombianos en una misma noche, aunque cada uno llegó por separado y con nominaciones distintas, marcando así su reencuentro luego de varios meses de distanciamiento.



Karol G destacó en la alfombra roja con un vestido en tonos azul pastel del diseñador Paolo Sebastian, elaborado en encaje con silueta tipo corsé, abertura lateral y una cola con flecos que acaparó la atención de fotógrafos y asistentes. La cantante optó por un look natural, con ondas suaves en el cabello y maquillaje discreto.



Esta fue la segunda vez que la artista participó en los Grammy estadounidenses. En esta edición compitió en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino por Tropicoqueta. Su primera aparición fue en 2024, cuando hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar el premio a Mejor Álbum de Música Urbana con Mañana será bonito.



En contraste, Feid vivió su debut en la ceremonia. El cantante fue nominado en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana por Ferxxo Vol X Sagrado. Fiel a su estilo urbano, llegó con un atuendo relajado y un detalle que no pasó desapercibido: guardas dentales de color verde brillante.

La ruptura entre Karol G y Feid fue confirmada a inicios de 2026 por fuentes cercanas citadas por TMZ. Según esa información, la relación terminó de manera amistosa, sin conflictos ni declaraciones públicas de por medio.



Desde meses antes, los seguidores habían notado señales de distanciamiento: dejaron de compartir contenido juntos, no volvieron a aparecer en eventos y redujeron su interacción en redes sociales. Incluso, Karol G dejó de seguir a Feid en TikTok, aunque ambos se mantienen conectados en Instagram.



La última aparición pública de la pareja fue en mayo de 2025, cuando la cantante compartió fotografías con el artista. Más tarde, fueron vistos de vacaciones en Formentera, pero después de ese viaje no volvieron a mostrarse juntos.





La relación se remonta a 2021, tras colaborar en la canción Friki, aunque fue hasta 2023 cuando hicieron oficial su romance. En julio de 2025 lanzaron Verano rosa, su última colaboración, tema que curiosamente fue el único de La Premiere que no contó con videoclip, algo que hoy muchos fans interpretan como una señal anticipada de la ruptura.



El encuentro en los Grammy 2026 cerró, al menos públicamente, una de las historias sentimentales más seguidas de la música urbana.