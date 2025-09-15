Tras rumores de ruptura, “Mimi” Ortiz y Toni Costa tomaron importante decisión

Hace algunas semanas, surgieron rumores de una posible separación entre la presentadora Libni “Mimi” Ortiz y el bailarín español Toni Costa, romance que inició tras la primera temporada de Mira quién baila (MQB), formato donde Ortiz participó y del que Costa sigue siendo juez.



Para aclarar los malentendidos, “Mimi” aprovechó el espacio luego de la primera gala de MQB e indicó en televisión nacional que ella y Toni siguen juntos, pero que han hecho cambios en su relación para que la presión mediática no les afecte.

​"Todo fue un 'boom' cuando salió la noticia de nuestra relación, pero sentimos que se creó un circo alrededor y decidimos guardar más ciertas cosas que tienen que ser privadas y mostrar al público lo que no nos perjudique como pareja", confesó la creadora de contenido en 'Mira quién habla'.

Ortiz expresó su agradecimiento a Teletica porque no solo encontró el amor en la primera edición de MQB, también logró posicionarse y conseguir trabajo dentro del canal.

​"No solamente el amor que se dio en la pista de baile, sino también trabajo, Teletica me abrió las puertas en un programa y ahora estar aquí con el equipo, de forma permanente, para mí ha sido más que un primer lugar", recalcó.

“Mimi” Ortiz y Yenier Jiménez ganaron el segundo lugar de MQB hace 10 meses, en diciembre de 2025. Poco tiempo después, confirmó su relación con Costa, a quien decidió “conocer un poco más” luego de que el programa terminó.



MQB regresó este domingo con su segunda edición. Aunque ya “Mimi” no es parte del formato, desde la gradería del Estudio Marco Picado apoyará a las nuevas estrellas de la pista y a su novio, quien gala a gala exigirá la excelencia a los participantes.







