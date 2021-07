Tras paso por 'Nace una Estrella', Kiara Shantall explota su talento en shows

Kiara Shantall participó en Nace una Estrella: fue eliminada en la cuarta gala, pero su paso por el programa de canto le sirvió para explotar su talento en presentaciones.

"Me han abierto muchas puertas, al principio fue triste salir del programa, pero poco a poco aprendí que la vida son experiencias muy buenas y de Nace una Estrella me quedaron muy buenas amistades y recuerdos inolvidables", comentó la vecina de Guadalupe de Cartago.



Kiara ha hecho varias presentaciones, siempre bajo los protocolos para evitar COVID-19. Por ejemplo, hizo un dúo con el cantante costarricense Marko Jara. Este evento fue en Cartago para un aniversario de bodas.



La cantante considera que, a su corta edad, hace lo que le gusta y sigue acumulando experiencias.

Si desea que Kiara cante en algún evento, puede llamar a su mamá al número 6085-4267.



"Para mí es muy bonito porque me gusta mucho cantar y me pone feliz que la gente lo disfrute. Si me dicen es un té, entonces yo busco canciones de té, o si es un rezo también o si es para un restaurante ensayo muchas canciones", agregó.