Tras muerte de Sam Rivers, ¿qué pasará con concierto de Limp Bizkit en Costa Rica?

La muerte de Sam Rivers, bajista de la banda de nu metal Limp Bizkit, ha generado conmoción entre sus fanáticos a nivel mundial. Rivers falleció el pasado sábado, según confirmaron sus compañeros a través de redes sociales, aunque la banda no reveló el lugar ni las circunstancias de su fallecimiento.

​“Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo que nunca podrían ser reemplazados”, escribieron en Instagram. “Su talento era natural, su presencia inolvidable, su corazón enorme”.

Ante la pérdida de su amigo y compañero de banda, muchos se preguntaban qué pasaría con la presentación programada en Costa Rica como parte de su gira por Centro y Sudamérica.

El concierto será en el festival Loserville, que se celebrará el 2 de diciembre en San José, y contará también con Yungblud, 311, RiFF RAFF, Ecca Vandal y Slay Squad.

La producción confirmó a Teletica.com que todo sigue en pie, no hay cambios y aunque la banda llegará con un gran vacío por la muerte de su integrante, sí se presentará.

Fred Durst, líder y vocalista de Limp Bizkit, publicó un emotivo video en el que recuerda cómo conoció a Rivers en Jacksonville Beach, Florida, y cómo juntos construyeron el sonido característico de la banda.

​“Realmente tuvo un impacto en el mundo y su música y su don es algo que seguirá dando frutos. Simplemente lo quiero mucho”, expresó Durst, visiblemente conmovido.

Rivers, de 48 años, había dejado la banda en 2015 debido a problemas de salud relacionados con el alcohol, se sometió a un trasplante de hígado y regresó tres años después.

Durst recordó que compartían un amor por la música grunge y destacó la habilidad del bajista para “sacar una tristeza hermosa del bajo que nunca había escuchado”.

Según medios internacionales, el bajista sufría de un tipo de cáncer, aunque no se ha especificado más sobre el padecimiento.

El festival Loserville está a punto de colgar el cartel de sold out, con las últimas entradas disponibles en zona de gramilla desde ₡17.367 y a la venta exclusivamente a través de https://www.eticket.cr/.

La producción resaltó que, pese al vacío por la pérdida de Rivers, los conciertos se mantendrán con los estándares internacionales de sonido, iluminación y montaje que caracterizan al evento.

El regreso de Limp Bizkit a los escenarios será uno de los momentos más esperados del festival, donde presentarán su reciente sencillo Making Love to Morgan Wallen, que forma parte del soundtrack del videojuego Battlefield 6.

Con esta presentación, los fanáticos costarricenses podrán rendir homenaje a Sam Rivers mientras la banda continúa su legado musical en vivo.