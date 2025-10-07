Tras inspirarse en Karol G, Dani Maro escala a lo alto de Spotify

El cantautor costarricense Dani Maro, conocido por su paso por Nace una Estrella (NUE), está viviendo uno de los momentos más especiales de su carrera. Su más reciente tema, Pura Vida en CR, se posicionó como primer lugar de las más virales de Spotify Costa Rica, consolidándose como una de las canciones más escuchadas del país en las últimas semanas.

La inspiración de la pieza nació de una frase que Karol G incluyó en su canción Viajando por el mundo, donde la artista colombiana canta: “Ay, pero qué bonito es gritar ‘Pura Vida’ en Costa Rica”. Ese pequeño verso despertó en Dani una reflexión sobre el valor que los ticos le dan —o a veces no le dan— a su identidad y a su país.

“A veces las personas de afuera valoran más lo que nosotros tenemos. Cuando escuché a Karol G decir eso, me impactó. Pensé: ‘Tiene razón, qué bonito es poder gritar Pura Vida en Costa Rica’”, contó el artista en entrevista con este medio.

De un reel viral a un fenómeno nacional

Lo que empezó como un simple reel en redes sociales terminó convirtiéndose en un fenómeno musical. Dani escribió la canción hace dos meses y, sin grandes planes de lanzamiento, compartió un fragmento en TikTok e Instagram. En cuestión de días, los usuarios comenzaron a usar el audio en sus propios videos, impulsando el tema hasta convertirlo en tendencia.

“Ni siquiera pensaba subirla. Pero cuando vi que ya tenía más de 20 mil reproducciones y la gente la estaba usando como si fuera una canción oficial, dije: ‘Bueno, la voy a sacar completa’”, relató.





El resultado fue una canción que mezcla orgullo nacional, gratitud y espiritualidad, con un mensaje que conecta tanto con quienes viven en Costa Rica como con los miles de ticos que residen fuera del país.

Una producción sencilla, pero con alma

El video musical de Pura Vida en CR también refleja esa autenticidad. Fue grabado de manera independiente por el propio Dani y su hermano, sin grandes presupuestos, en paisajes naturales de playa y río.

“Con lo que tengamos lo hacemos”, recuerda que le dijo su hermano antes de salir a grabar. “A veces los artistas independientes nos complicamos buscando hacer cosas como los grandes, pero vea cómo Dios actúa: con poco presupuesto logramos llegar al número uno.”

El clip se complementa con videos enviados por seguidores desde distintos países, reforzando el sentimiento de comunidad y pertenencia que caracteriza la propuesta.

Vea aquí el video de la canción:

<span id="selectionBoundary_1759863142792_4246164271394275" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



Un himno contemporáneo al espíritu costarricense

Con su letra inspiradora y su sonido fresco, Pura Vida en CR se ha convertido en una especie de himno contemporáneo para los costarricenses, tanto dentro como fuera del país. Incluso artistas internacionales y creadores de contenido han usado el tema en sus redes, describiéndolo como una oda a la identidad tica.

“Creo, con toda humildad, que esta canción es ese himno que va a quedar ahí por mucho tiempo, porque amamos Costa Rica. Habla de lo que sentimos cuando nos vamos y cuando estamos aquí, hundiendo los pies en la arena”, afirma el músico.

Dani Maro demuestra que la autenticidad y el amor por las raíces pueden tener un poder inmenso.

Pura Vida en CR no solo lidera las listas digitales, sino que también se ha ganado un espacio en el corazón del público, recordando lo que significa ser tico: sencillo, agradecido y, sobre todo, pura vida.