Tras el éxito de "Mario", Nintendo anuncia su película de "Zelda"

Nintendo está desarrollando una película basada en su exitosa franquicia "The Legend of Zelda", anunció el gigante japonés de los videojuegos, en un intento por seguir capitalizando el éxito de taquilla que tuvo "Super Mario Bros".

"He estado trabajando en la película de live-action de The Legend of Zelda durante muchos años con Avi Arad-san, quien ha producido muchas películas de gran éxito", escribió el martes Miyamoto en las redes sociales de Nintendo.