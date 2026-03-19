Tras denuncia, Lucho Calavera respalda públicamente a Balerom

El músico costarricense Luis Arenas, conocido artísticamente como Lucho Calavera, reaccionó públicamente a las acusaciones que enfrenta el también artista Andrés de la Espriella, Balerom, y salió en su defensa con un mensaje contundente sobre su integridad personal.

Las declaraciones surgen en medio de la investigación abierta contra Balerom por un presunto caso de grooming, luego de que la Fiscalía Adjunta de Género confirmara la existencia de una causa por supuestos delitos de seducción o encuentros con personas menores de edad por medios electrónicos y abuso sexual.

La denuncia fue interpuesta por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y, al parecer, está relacionada con hechos que se remontan a 2012.

En ese contexto, Lucho Calavera aseguró que conoce a De la Espriella desde la adolescencia y destacó su confianza plena en él, incluso en aspectos personales.

“Soy papá de dos hijas de 14 y 8 años, respectivamente, y Andrés es de los poquísimos amigos con el cual yo me sentiría totalmente tranquilo de dejarlas a su cuidado”, afirmó.

El músico también defendió el carácter de Balerom, a quien describió como una persona íntegra.

“Les puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que es de las personas más íntegras y transparentes que conozco. Andrés no se anda con ‘matráfulas’, ni ‘caretas’ ni dobles intenciones”, expresó.

En su pronunciamiento, Calavera vinculó esa percepción personal con la obra artística del cantante, señalando que su ética trasciende lo cotidiano.

“Es un artista real, apasionado de su arte y con una moral inquebrantable que va más allá de este plano material. De ahí nace mucho de su arte”, indicó.

Asimismo, atribuyó parte de las críticas hacia Balerom a su postura frente a ciertas conductas sociales.

“Nunca le han faltado ‘haters’, porque tristemente eso abunda en nuestros días y/o porque simplemente la gente no lo conoce realmente y se dejan llevar por lo superficial”, agregó.

Finalmente, insistió en que se trata de una persona consciente de valores fundamentales.

“Andrés es de esos compas profundamente consciente de lo que es realmente valioso en esta vida. De los pocos que entienden realmente lo que es la ética”, concluyó.









Por su parte, Balerom negó los señalamientos en su contra y aseguró que enfrentará el proceso judicial “hasta las últimas consecuencias”. Incluso, manifestó que aceptaría ir a prisión en caso de comprobarse algún delito, mientras que, si se demuestra su inocencia, emprenderá acciones legales por difamación.

El caso se mantiene en investigación y será en instancias judiciales donde se determinen las responsabilidades correspondientes.

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