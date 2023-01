Tras 55 años, grupo argentino Les Luthiers se despide de los escenarios

6 de enero de 2023, 10:45 AM

El legendario grupo argentino de instrumentos informales Les Luthiers, con sus montajes de música y teatro con humor, realizará en 2023 su gira de despedida definitiva de los escenarios tras 55 años de trayectoria, anunció este jueves en un comunicado.



"Sentimos que, después de medio siglo de giras y presentaciones, hemos alcanzado nuestras metas; por lo que decidimos decir adiós a nuestro público realizando una gira despedida por numerosas ciudades alrededor del mundo con nuestro último espectáculo estreno", afirma el comunicado publicado en sus cuentas en las redes.



El anuncio lleva la firma de Carlos López Puccio (77 años) y Jorge Maronna (75), los únicos dos integrantes de la formación original, fundada en 1967, que siguen en la banda.



"Nos sentimos muy vitales y artísticamente creemos estar en nuestro mejor momento, pero a medida que nos acercamos a los 80 nuestros músculos y articulaciones nos anticipan que pronto comenzarán nuestros impedimentos", confesó López Puccio.



Para la gira despedida estrenarán la obra "Más tropiezos para Mastropiero", el primer espectáculo que no antológico en 15 años, que recrea una supuesta entrevista a Johann Sebastian Mastropiero, el inefable personaje de ficción creado por el grupo hace 55 años y protagonista de todas las obras.



"No va a ser fácil dar por concluido este maravilloso trabajo que disfrutamos desde muy jóvenes y despedirnos del público que nos sigue y apoya, pero después de tantos años de aventuras, Mastropiero merece descansar", afirmó Maronna.



El espectáculo nuevo "es el corolario de nuestra historia y a la vez elogio de la carrera del célebre compositor. Constituye por el diseño del relato y el novedoso aporte de las virtudes del elenco 2019, una suerte de síntesis de tradición y modernidad", según el comunicado.



Tras la muerte de Marcos Mundstock en 2020 y de Daniel Rabinovich en 2015, sus dos espadas humorísticas fundamentales, el grupo mantuvo el espíritu con la incorporación de nuevos músicos.



Con su última formación de 2019, ya pusieron a la venta presentaciones en enero y febrero en Buenos Aires y otras 17 fechas en junio en Madrid, una de las ciudades que incluye la gira.



En su larga trayectoria, Les Luthiers conquistaron América Latina e hicieron varias giras por Europa, en particular en España. Compusieron más de 170 canciones y construyeron más de 30 instrumentos musicales, y ahora sumarán algunos nuevos.



Entre otros galardones y reconocimientos, el grupo obtuvo el premio Princesa de Asturias en 2017 y en 2011 recibió el Grammy Latino a la excelencia musical.



En agosto de 2007 fueron condecorados en Buenos Aires por la entonces vicepresidenta española María Teresa Fernández de la Vega con la "Encomienda de Número de la Orden de Isabel la Católica".



En 1980 brindaron una de sus funciones inolvidables en la Avery Fisher Hall del Lincoln Center de Nueva York, en un espectáculo traducido íntegramente al inglés.

