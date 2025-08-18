Tras 12 años de ausencia, querido personaje de Alejandra Portillo regresa a la televisión

La actriz Alejandra Portillo revivirá a su icónico personaje “La Titi” en el relanzamiento de Sábado Feliz, el espacio sabatino de Teletica que estrena nueva temporada el próximo 6 de setiembre.



La artista recuerda con cariño los orígenes de este personaje que nació en El Chinamo y que tiene más de una década de no estar en televisión nacional.

“'La Titi' fue un personaje que nació por y para 'El Chinamo', estuve cinco años, del 2009 al 2013, y en el 2013 'La Titi' renunció, pero siempre quedó añorando volver al 7, porque fue el que la lanzó al estrellato”, contó.

En estos 12 años de ausencia, “La Titi”, cuyo nombre es Britney Jessenia, no desapareció del todo, sino que se continuó siendo una madre luchadora que, como muchas costarricenses, combinó sus responsabilidades familiares con emprendimientos.

​“Como toda madre trabajadora, empoderada, emprendedora y luchona, le ha tocado sacar adelante a sus hijos con salones de belleza, con eventos especiales, con animación de tés de canastilla, con animación de cumpleaños, pero teniendo que dividirse en muchas partes, porque la empresa de 'La Titi', de ser mamá, es la principal”.

Portillo aseguró que el regreso se da gracias a la productora Gabriela Solano, quien confió en la fuerza del personaje para esta nueva etapa: “Con muchas ganas, Gaby Solano despertó a ‘La Titi’ para volver a Sábado Feliz”.



Hoy, la actriz dice estar feliz de poder regresar a la pantalla, sobre todo porque el personaje que interpreta busca inspirar a muchas mujeres.

​“'La Titi' fue una antes del 'Chinamo' y otra después, entonces volver ahora a 'Sábado Feliz' la tiene brincando de alegría, porque sabe que le va a dinamizar sus emprendimientos y, además, porque le encanta que le den una voz para poderle ayudar a otras titis de Costa Rica para que se sientan empoderadas", ratificó.

Con su humor característico, adelantó lo que los televidentes podrán esperar de ella.

​“Necesita dosis de 'ubicatex' todos los días, porque imagínense, con cinco hijos le toca andar como con un cachiflín ya sabe dónde. Entonces se puede esperar mucha energía, mucha picardía y muchas ganas de hacer las cosas de la forma más positiva. Tiene un dicho que es pura dopamina, entonces eso espero hacer con el público, que yo sé que es familiar, y tengo que controlar un poco a 'La Titi', que a veces se le va la mano de coqueta”, agregó entre risas.

Pero más allá de “La Titi”, para Portillo este regreso es también un reencuentro con la televisora en la que ha desarrollado gran parte de su carrera.

“Teletica considero que ha sido siempre mi casa y, además, es donde he encontrado el apoyo que los artistas merecemos. Estuve 21 años haciendo a Azucena de 'La Pensión', pero también Teletica me invitó a ser juez en 'Pequeños gigantes', me invitó a ser parte de 'Dancing With The Stars' y siempre me ha tomado en cuenta para ideas y proyectos. "Entonces, volver al 7 es como saber que tienes esa casa segura donde, a pesar de que uno se va a hacer loco por la vida, puedes volver ahí porque sabes que ahí te valoran”, agregó.

La actriz reflexionó sobre lo que significa volver con un programa de tanta tradición en tiempos en que la oferta de contenidos se ha multiplicado.

​“El gran reto ahora para 'Sábado Feliz' en este relanzamiento es que el mundo cambió, hace 20 años el mundo era uno y el consumo era uno, el consumo de los contenidos... "Ahora hay muchos contenidos, hay plataformas y hay redes sociales, entonces hay demasiada generación de contenidos, por lo tanto, es más bonito saber que podemos ver algo local, nacional, con talento nuestro que incentiva a la familia. Entonces se vuelve como un producto gourmet que se hace con mucho cariño para el público local”, finalizó Portillo.

El regreso de “La Titi” coincide con el relanzamiento de Sábado Feliz, fundado hace 25 años por Nelson Hoffmann y ahora bajo la conducción de su hijo, Mauricio Hoffmann, acompañado de Libni “Mimi” Ortiz.

La nueva temporada incluirá concursos clásicos como Los Piratas del Ritmo y El Club de los Mentirosos, además de nuevos segmentos pensados para conquistar a las familias costarricenses.



Con este balance entre tradición y novedad, el espacio busca reunir nuevamente a la audiencia frente al televisor. Y, según Alejandra Portillo, hacerlo con humor, energía y ese sello tan particular de “La Titi”.



