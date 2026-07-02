Tras 10 años en 'Buen Día', periodista presenta su renuncia
La expresentadora afirmó que decidió salir del programa tras discutirlo con su familia.
La periodista y expresentadora Carolina Monge confirmó su salida de Buen Día tras presentar su renuncia el pasado 4 de junio. La decisión se hizo efectiva a finales de ese mes.
La comunicadora explicó que dará prioridad al cuidado de su hija Mariana, de seis meses.
Monge aseguró que la decisión fue analizada durante varios meses junto a su esposo, Víctor Barrantes. También indicó que la familia buscó orientación espiritual antes de dar el paso.
"Fue una decisión muy meditada. Priorizamos el bienestar de Mariana para poder estar con ella y dedicarme a ella", comentó.
La expresentadora reconoció que su salida le genera sentimientos encontrados. Explicó que siente un profundo cariño por el programa y por la empresa. También afirmó que la maternidad representa su prioridad en esta etapa.
"La razón principal evidentemente es ella. Los sueños profesionales no se acaban con la maternidad. Encuentran pausas y se transforman", expresó.
Monge recordó que ingresó al canal a los 21 años como practicante en 7 Días. Más adelante se incorporó a Buen Día, donde desarrolló gran parte de su carrera profesional. Tenía 13 años en Teletica.
La periodista destacó el respaldo que recibió de la empresa durante distintas etapas de su vida. Agradeció las oportunidades laborales y el apoyo en momentos personales difíciles.
"Es una empresa que llevaré siempre en mi corazón. Creyó en mi trabajo y me permitió crecer profesionalmente", afirmó.
Sobre su nueva etapa, Monge aseguró que disfruta plenamente la maternidad. Comentó que Mariana cumplió seis meses el pasado 23 de junio y que vive con entusiasmo cada uno de sus avances.
Al despedirse, reiteró su agradecimiento a Televisora de Costa Rica, al equipo de Buen Día y a todas las personas con las que compartió durante su trayectoria profesional.