Tras 10 años en 'Buen Día', periodista presenta su renuncia

La periodista y expresentadora Carolina Monge confirmó su salida de Buen Día tras presentar su renuncia el pasado 4 de junio. La decisión se hizo efectiva a finales de ese mes.

La comunicadora explicó que dará prioridad al cuidado de su hija Mariana, de seis meses.



Monge aseguró que la decisión fue analizada durante varios meses junto a su esposo, Víctor Barrantes. También indicó que la familia buscó orientación espiritual antes de dar el paso.

​"Fue una decisión muy meditada. Priorizamos el bienestar de Mariana para poder estar con ella y dedicarme a ella", comentó.

La expresentadora reconoció que su salida le genera sentimientos encontrados. Explicó que siente un profundo cariño por el programa y por la empresa. También afirmó que la maternidad representa su prioridad en esta etapa.

​"La razón principal evidentemente es ella. Los sueños profesionales no se acaban con la maternidad. Encuentran pausas y se transforman", expresó.

Monge recordó que ingresó al canal a los 21 años como practicante en 7 Días. Más adelante se incorporó a Buen Día, donde desarrolló gran parte de su carrera profesional. Tenía 13 años en Teletica.

Carolina Monge y su bebé, Mariana. ﻿

La periodista destacó el respaldo que recibió de la empresa durante distintas etapas de su vida. Agradeció las oportunidades laborales y el apoyo en momentos personales difíciles.

​"Es una empresa que llevaré siempre en mi corazón. Creyó en mi trabajo y me permitió crecer profesionalmente", afirmó.

Sobre su nueva etapa, Monge aseguró que disfruta plenamente la maternidad. Comentó que Mariana cumplió seis meses el pasado 23 de junio y que vive con entusiasmo cada uno de sus avances.



Al despedirse, reiteró su agradecimiento a Televisora de Costa Rica, al equipo de Buen Día y a todas las personas con las que compartió durante su trayectoria profesional.





