¡'Toy Story' regresa a la pantalla grande por su 30 aniversario!

El clásico animado Toy Story volverá a la gran pantalla el próximo 11 de setiembre, en el marco de la celebración por el 30 aniversario de su estreno original, producido por Disney y Pixar.



Estrenada en 1995, Toy Story marcó un antes y un después en la historia del cine al convertirse en el primer largometraje completamente animado por computadora.

Dirigida por John Lasseter, la película conquistó a millones de espectadores con la entrañable amistad entre Woody, un vaquero de juguete, y Buzz Lightyear, un astronauta que llega a revolucionar el cuarto de juegos de Andy.



El éxito fue inmediato: recaudó más de $360 millones en taquilla mundial y abrió el camino para el desarrollo de toda una saga que ha dejado huella en distintas generaciones.

La segunda parte llegó en 1999, seguida por Toy Story 3 en 2010, considerada por la crítica como una de las mejores secuelas animadas de todos los tiempos. En 2019, Toy Story 4 cerró la historia principal con un emotivo desenlace para sus personajes.



Con este reestreno especial, las salas de cine ofrecerán a nuevos públicos y a los nostálgicos la posibilidad de revivir la aventura que inauguró una era dorada para Pixar y que se consolidó como uno de los títulos más influyentes en la animación moderna.



Revise la cartera de su cine nacional favorito y disfrute de este clásico animado que perdura en el tiempo.



