‘Toy Story 5’: Vea aquí el primer adelanto de la esperada secuela

Disney y Pixar lanzaron el primer adelanto oficial de Toy Story 5, marcando el esperado regreso de Woody, Buzz Lightyear y Jessie a la gran pantalla.

La nueva entrega promete una aventura cargada de humor, nostalgia y un fuerte componente tecnológico que pondrá a prueba a los viejos amigos (ver video adjunto).

Han pasado siete años desde el estreno de Toy Story 4 en 2019, considerada en su momento como el cierre definitivo de la saga. Pero Pixar decidió darle una nueva vida a la franquicia con la incorporación de un personaje inédito: Lilypad, una tableta inteligente con forma de rana que representa la “amenaza del tiempo de juego”.

Según la sinopsis oficial, Lilypad —con la voz de la actriz Greta Lee— es un smart toy que complica las misiones de Woody y compañía, enfrentándolos a los desafíos del mundo digital.

El elenco original regresa casi por completo: Tom Hanks vuelve como Woody, Tim Allen retoma su papel de Buzz Lightyear y Joan Cusack da voz nuevamente a Jessie. También regresa Tony Hale como Forky, mientras que una de las sorpresas del reparto es Conan O’Brien, quien interpreta a Smarty Pants, un juguete educativo diseñado para el entrenamiento infantil.

Andrew Stanton, director de clásicos como WALL-E y Buscando a Nemo, y la codirectora Kenna Harris destacaron el reto creativo de esta nueva entrega.

“Ha sido un viaje hilarante y conmovedor, explorar cómo nuestro equipo de juguetes respondería al mundo actual de la tecnología. Estamos encantados de compartir este primer vistazo con el público”, señalaron en un comunicado.

El regreso de Toy Story coincide con el 30 aniversario de la franquicia, que inició en 1995 revolucionando la animación al convertirse en el primer largometraje completamente digital.

Durante la exposición D23 de Disney en 2024, Pixar adelantó que esta quinta entrega explorará la relación entre los juguetes clásicos y las nuevas tecnologías que capturan la atención de los niños de hoy. El guion aborda “la lucha por seguir siendo relevantes en una era donde el juego físico se mezcla con lo digital”.

El estreno está previsto para el 19 de junio de 2026.