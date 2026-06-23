'Toy Story 5' es la película más vista en América Latina en fin de semana de estreno

Toy Story 5 volvió a demostrar el impacto de una de las franquicias animadas más exitosas del cine. La película, que llegó a las salas 31 años después del estreno de la primera cinta, se posicionó como el lanzamiento más destacado de 2026 en América Latina, según datos de taquilla.



El filme alcanzó esta cifra al sumar las funciones de preestreno realizadas desde el miércoles y consolidó el regreso de personajes como Woody, Buzz Lightyear, Jessie y sus amigos.



La saga Toy Story acumula más de $3.000 millones en recaudación mundial a lo largo de sus cinco películas. Además, sus producciones superan los 2.000 millones de horas reproducidas en Disney+ a nivel global.



La franquicia también mantiene una fuerte presencia fuera del cine. Sus productos, videojuegos y publicaciones generan más de $1.000 millones anuales en ventas internacionales. A esto se suman experiencias temáticas en parques de Disney, con atracciones y espacios dedicados a sus seguidores.



Una nueva amenaza llega al mundo de los juguetes



En Toy Story 5, los juguetes enfrentan un nuevo desafío con la llegada de la tecnología. Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto del grupo deberán adaptarse a Lilypad, una nueva tableta que llega con una visión diferente sobre lo que necesita Bonnie.



La historia plantea una nueva batalla entre el juego tradicional y las herramientas digitales, mientras los personajes buscan mantener su lugar en la vida de su dueña.



La película es dirigida por Andrew Stanton, ganador del Premio Óscar, junto a la codirección de Kenna Harris. La producción está a cargo de Lindsey Collins.



La cinta incluye la canción I Knew It, I Knew You, interpretada por Taylor Swift, además de una banda sonora creada por Randy Newman, compositor que regresa para musicalizar esta nueva aventura.



Toy Story 5 ya está disponible en cines.





