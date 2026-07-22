'Toros Teletica' llevará el folclor de Santa Cruz a la pantalla este sábado

Toros Teletica se trasladará este sábado hasta Santa Cruz de Guanacaste para presentar una edición cargada de cultura, tradición y folclor costarricense.

La transmisión comenzará a las 8 p. m. por Teletica 7 y tendrá una duración de dos horas. El programa incluirá montas rústicas, música de marimba y espectáculos folclóricos.

El elenco estará integrado por Carlos Álvarez, Michael Bleak, Marvin Hidalgo, Max Barberena y Natalia Monge. A ellos se sumarán como invitados el folclorista Carlos Acuña y los narradores Ronaldo Rodríguez, conocido como "El Viejo Cleto", y Miguel Álvarez, narrador de la monta rústica.

La producción busca destacar las tradiciones de Santa Cruz, reconocida como la Ciudad Folclórica de Costa Rica, mediante una celebración que reunirá diferentes expresiones culturales de la región.

Para Nikole Roman, productora de Toros Teletica, la edición tiene un significado especial por sus raíces santacruceñas.

​"Para mí, personalmente, significa mucho porque mis raíces son santacruceñas. Me recuerda un sol de mediodía acompañando un tope de payasos, el olor de una tortilla recién hecha con cuajada, a mi abuela con una taza de café y rosquillas en la mecedora del corredor, saludando a todo el que pasaba", declaró Roman.

Toros Teletica llegará a Santa Cruz.

​La productora también destacó el valor cultural de la celebración y el orgullo que existe en Santa Cruz por mantener vivas sus tradiciones.

​"Es una corrida en la que Santa Cruz expone algo de lo que ahora carecemos mucho como generación: orgullo por la cultura. Desde el más niño hasta el adulto mayor, todos están orgullosos de vivir bajo esta cultura, sin miedo a bailar, a tocar la marimba o a gritar", agregó.

La audiencia podrá disfrutar de una noche dedicada a las tradiciones guanacastecas, con la participación de exponentes de la cultura y el entretenimiento nacional.

La cita es este sábado a las 8 p. m. por Teletica canal 7.