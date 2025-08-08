Toros Teletica anuncia cuál será su casa para la temporada 2025-2026
Las corridas se realizarán del 25 de diciembre al 4 de enero.
Tras una temporada 2024 llena de adrenalina, las emociones del Verano Toreado y una espectacular transmisión desde Santa Cruz, Toros Teletica se prepara para sorprender nuevamente a sus seguidores con la temporada 2025-2026.
Por segundo año consecutivo, el Centro de Eventos Pedregal, ubicado en Belén, será el epicentro de toda la acción.
Del 25 de diciembre al 4 de enero, las familias costarricenses podrán disfrutar en vivo del mejor espectáculo taurino, con transmisiones diarias en horarios alternos a las 3 p. m. y 7:30 p. m.
La apertura será con una corrida nocturna que promete encender la pasión desde el primer día.
La productora del espacio, Nikole Román, adelantó detalles sobre la temporada.
“Queremos que la emoción no solo se viva en el redondel, sino que llegue a cada rincón del país a través de Teletica Canal 7, Teletica.com y la app de TDMAX”, expresó.
Sobre el elenco, Román destacó que “contaremos con un elenco de lujo, encabezado por Carlos Álvarez y Susanna Peña”.
El análisis técnico y experto de cada faena estará a cargo de Michael Bleak, mientras que la inconfundible voz de Marvin Hidalgo narrará las montas y las carreras de barrileras.
El humor está garantizado con las ocurrencias de Natalia Monge, Daniel Montoya y Rigoberto Alfaro ‘Gallina’, y por supuesto, Max Barberena regresa con sus tradicionales retahílas para llenar de folclor cada transmisión.
En cuanto a la competencia, la temporada promete emoción constante con el Campeonato de Monta, donde cada jornada contará con tres toros desafiando a los montadores más valientes, y la gran final, el 4 de enero, con cuatro toros para coronar al gran Montador Campeón y al Toro Campeón de la temporada.
El Campeonato de Barrileras también será un espectáculo aparte, con 50 competidoras demostrando su destreza y buscando un lugar en la gran final, donde se premiarán los tres primeros lugares.
“La emoción en el redondel estará a cargo de los toreros improvisados, quienes serán los protagonistas de una batería de juegos con los que la producción sorprenderá este año. Las dinámicas pondrán a prueba su astucia y coraje frente a las vaquillas, garantizando risas y emoción para todo el público”, explicó la producción.
La música nacional será otra protagonista en la arena, con distintos grupos que pondrán a bailar a la audiencia durante toda la temporada.
Con esta propuesta, Teletica reafirma su compromiso de llevar la tradición y la emoción del mejor espectáculo taurino de Costa Rica a todos los hogares del país.