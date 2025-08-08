Toros Teletica anuncia cuál será su casa para la temporada 2025-2026

Tras una temporada 2024 llena de adrenalina, las emociones del Verano Toreado y una espectacular transmisión desde Santa Cruz, Toros Teletica se prepara para sorprender nuevamente a sus seguidores con la temporada 2025-2026.

Por segundo año consecutivo, el Centro de Eventos Pedregal, ubicado en Belén, será el epicentro de toda la acción.



Del 25 de diciembre al 4 de enero, las familias costarricenses podrán disfrutar en vivo del mejor espectáculo taurino, con transmisiones diarias en horarios alternos a las 3 p. m. y 7:30 p. m.

La apertura será con una corrida nocturna que promete encender la pasión desde el primer día.



La productora del espacio, Nikole Román, adelantó detalles sobre la temporada.

​“Queremos que la emoción no solo se viva en el redondel, sino que llegue a cada rincón del país a través de Teletica Canal 7, Teletica.com y la app de TDMAX”, expresó.

Sobre el elenco, Román destacó que “contaremos con un elenco de lujo, encabezado por Carlos Álvarez y Susanna Peña”.

El análisis técnico y experto de cada faena estará a cargo de Michael Bleak, mientras que la inconfundible voz de Marvin Hidalgo narrará las montas y las carreras de barrileras.

El humor está garantizado con las ocurrencias de Natalia Monge, Daniel Montoya y Rigoberto Alfaro ‘Gallina’, y por supuesto, Max Barberena regresa con sus tradicionales retahílas para llenar de folclor cada transmisión.



En cuanto a la competencia, la temporada promete emoción constante con el Campeonato de Monta, donde cada jornada contará con tres toros desafiando a los montadores más valientes, y la gran final, el 4 de enero, con cuatro toros para coronar al gran Montador Campeón y al Toro Campeón de la temporada.



El Campeonato de Barrileras también será un espectáculo aparte, con 50 competidoras demostrando su destreza y buscando un lugar en la gran final, donde se premiarán los tres primeros lugares.

​“La emoción en el redondel estará a cargo de los toreros improvisados, quienes serán los protagonistas de una batería de juegos con los que la producción sorprenderá este año. Las dinámicas pondrán a prueba su astucia y coraje frente a las vaquillas, garantizando risas y emoción para todo el público”, explicó la producción.

La música nacional será otra protagonista en la arena, con distintos grupos que pondrán a bailar a la audiencia durante toda la temporada.

Con esta propuesta, Teletica reafirma su compromiso de llevar la tradición y la emoción del mejor espectáculo taurino de Costa Rica a todos los hogares del país.