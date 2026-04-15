Tomás Sánchez, maestro de la introspección visual, llega al Magaly con 'Perseverancia'

El artista cubano Tomás Sánchez llegará a la pantalla grande en Costa Rica con la presentación del documental Perseverancia, en una función única, gratuita y con cupo limitado en el Cine Magaly.

El próximo 30 de abril a las 7:00 p.m., el público podrá asistir a esta proyección especial mediante reservación previa. La actividad incluirá la presencia del propio Sánchez y del director Juan Carlos Martín, quienes participarán en un conversatorio abierto tras la exhibición.

La película propone una mirada íntima al proceso creativo del artista, combinando entrevistas, material de archivo y escenas filmadas en distintos espacios vinculados a su obra. Más que una biografía tradicional, el documental construye un relato cercano que explora la memoria, la contemplación y la espiritualidad presentes en su pintura.







Radicado en Costa Rica desde hace más de 25 años, Sánchez es considerado una figura clave del arte contemporáneo latinoamericano. Formado en la Escuela Nacional de Arte de La Habana, alcanzó reconocimiento internacional tras obtener el Premio Joan Miró en 1980, lo que marcó un punto de inflexión en su trayectoria. Desde entonces, su obra ha sido exhibida en importantes espacios de América, Europa y Asia.



El documental, producido en México y rodado en Costa Rica, Miami, Nueva York y Cuba, ha tenido recorrido en festivales internacionales como el Festival Internacional de Cine de Morelia, DocsMX y el Miami Film Festival, antes de su estreno en el país.



De acuerdo con el director Juan Carlos Martín, la intención fue alejarse de los formatos convencionales.

​“Desde el inicio quise evitar una biografía tradicional y construir una experiencia más cercana a la forma en que Tomás entiende el mundo. La idea es que el espectador no solo observe, sino que se adentre en ese espacio de contemplación”.

Por su parte, Sánchez destacó el trabajo de edición y el enfoque del filme.





“Se logra una síntesis muy cuidada de un material amplio. Hay coherencia en la dirección, la fotografía, la música y el sonido, lo que permite construir un testimonio más cercano a la experiencia vivida”.

El artista también subrayó el concepto central de la obra.





“La perseverancia no es una idea abstracta, sino una forma de vida. Implica sostener el trabajo, continuar en la búsqueda y mantenerse fiel a una visión con el paso del tiempo”.

Esta será la primera presentación pública del documental en Costa Rica, en un formato de acceso limitado que permitirá al público interactuar directamente con sus creadores.

