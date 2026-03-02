¿Tom Holland y Zendaya se casaron? Esto fue lo que dijo el estilista de la actriz

Los rumores sobre un posible matrimonio secreto entre Zendaya y Tom Holland volvieron a sacudir Hollywood este fin de semana, luego de que el estilista de la actriz, Law Roach, afirmara que la boda “ya se celebró”.



Durante la alfombra roja de los Actor Awards 2026, Roach respondió a un reportero de Access Hollywood que el enlace supuestamente ya tuvo lugar. “La boda ya se celebró. Usted se la perdió”, dijo entre risas. Ante la insistencia sobre si hablaba en serio, reiteró: “Es muy cierto”.

Medios internacionales como Marca, El País y Hola han replicado estas mismas declaraciones.



Hasta el momento, ni Zendaya ni Holland han emitido una declaración oficial que confirme o desmienta el supuesto matrimonio. Sus equipos tampoco se han pronunciado, lo que mantiene la información en el terreno de la especulación.



Una relación bajo perfil



La historia de amor entre ambos actores comenzó años atrás, cuando coincidieron en el rodaje de Spider-Man: Homecoming. Aunque los rumores surgieron desde entonces, fue en 2021 cuando empezaron a dejarse ver públicamente como pareja.



En enero de 2025, la prensa estadounidense avivó las versiones de compromiso luego de que Zendaya apareciera en los Golden Globes con un anillo de diamantes en su mano izquierda. Más adelante, Holland se refirió a ella como “fiancée” (prometida, en inglés) durante un evento, lo que muchos interpretaron como confirmación del compromiso.



Desde entonces, la pareja ha mantenido su vida privada lejos del foco mediático, una decisión que refuerza la teoría de que, de haberse celebrado la boda, se habría tratado de una ceremonia íntima y sin filtraciones.



Mientras no exista confirmación oficial, las redes sociales continúan alimentando teorías. Algunos seguidores incluso han señalado que la actriz ha sido vista recientemente con una joya distinta a la del supuesto anillo de compromiso, lo que abrió un nuevo debate sobre si podría tratarse de una alianza o simplemente un accesorio.



Por ahora, la única declaración pública proviene del estilista en una alfombra roja. Sin fotografías, comunicado ni anuncio formal, el tema sigue en desarrollo y a la espera de una eventual confirmación por parte de los protagonistas.﻿





