Tom Holland y Zendaya regresan a la pantalla grande con 'Spider-Man: Un nuevo día'

La esperada película Spider-Man: Un nuevo día ya llegó a los cines de Costa Rica. La obra de 2 horas y 30 minutos se estrenó el pasado 29 de julio en varios cines del país y se presenta como la secuela de Spider-Man: Sin camino a casa, una de las películas más taquilleras de la historia.

Pese a la tradición costarricense de presentar los estrenos los jueves, la película curiosamente se estrenó el pasado miércoles y estará disponible en los cines por aproximadamente cuatro o seis semanas después del estreno.

En esta nueva entrega, Tom Holland retoma su icónico papel de Spider-Man en una versión más madura del personaje, encargado de proteger a Nueva York de una creciente amenaza criminal. A su lado regresa Zendaya, actriz superestrella y esposa de Holland, quien vuelve a su papel como MJ, el interés romántico del superhéroe tras haber formado parte de la película anterior.

En una entrevista con BBC News, el medio señaló que se ha tratado de un año especialmente intenso para la pareja, quienes contrajeron matrimonio recientemente y además comparten pantalla en La Odisea de Christopher Nolan. Al ser consultada sobre algún consejo para trabajar junto a su esposo, Zendaya respondió:

​"Creo que al ser mejores amigos, es bastante fácil".

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La declaración de Zendaya refleja la complicidad que ha marcado tanto su relación personal como su trabajo conjunto en la pantalla, algo que sus seguidores han podido notar en sus colaboraciones y que ahora podrán disfrutar en el nuevo estreno de Spider-Man: Un nuevo día.