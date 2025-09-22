Tom Holland sufre accidente en escena peligrosa de “Spider-Man: Brand New Day”, informa The Sun

La tarde de este domingo se confirmó que el actor Tom Holland sufrió un accidente durante la filmación de una escena peligrosa de Spider-Man: Brand New Day, según informó el medio británico The Sun.

El incidente ocurrió el pasado viernes durante la filmación de la cuarta entrega de Spider-Man, en la que Tom Holland interpreta al superhéroe.

Según The Sun, Holland se golpeó la cabeza al caer y fue atendido por conmoción cerebral en un hospital. Una mujer, que se presume era su doble de riesgo, también fue trasladada en ambulancia.

Debido al accidente, el rodaje de la película se suspendió en Leavesden Studios, en Watford, Herts, y podría permanecer en pausa durante varias semanas, según diversos medios internacionales.

Durante la gala benéfica en Mayfair, Dominic Holland, padre del actor, confirmó que Tom no podrá continuar con las grabaciones por un tiempo, informó The Sun.

A pesar del percance, el actor de 29 años también asistió a la cena, donde posó para fotos junto a su coprotagonista y prometida, Zendaya, de 28 años, aunque se retiró temprano.

El incidente podría derivar en una investigación de la Dirección de Salud y Seguridad.

La película, dirigida por Destin Daniel Cretton, se encuentra en pleno rodaje y tiene previsto su estreno el 31 de julio de 2026.



