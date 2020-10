Tom Cruise ya tiene fecha para grabar desde el espacio

El famoso actor Tom Cruise ya tiene fecha para grabar su próxima película desde el espacio.

"Entonces se confirma que @ComandanteMLA está volando el @Axiom_espacio @SpaceX Misión turística #CrewDragon con Director @DougLiman y Tom Cruise. Un asiento aún por llenar. Se lanzarán en octubre de 2021", escribió en un tuit el Space Shuttle Almanac.



So its confirmed that @CommanderMLA is flying the @Axiom_Space @SpaceX #CrewDragon tourist mission with Director @DougLiman & Tom Cruise. One seat still to be filled. They are to launch in October, 2021. pic.twitter.com/dn6SLvCOGz