Tom Cruise revela su maniobra "más peligrosa" en "Misión Imposible 7"

Las Vegas, Estados Unidos | Tom Cruise selló su fama de filmar sus propias escenas de acción con escenas de "Misión Imposible 7", en las que maneja una moto en una peligrosa cima, impresionando este jueves a la CinemaCon.



Paramount utilizó su espacio en la cumbre, que reúne a los dueños de las salas de cine de Estados Unidos, para exhibir escenas de sus próximos estrenos: "Misión Imposible 7" y "Top Gun: Maverick", ambos protagonizados por la estrella de 59 años.



"Esto es, de lejos, la maniobra más peligrosa que hemos intentado", dijo Cruise, en una intervención en video para presentar los clips.



"Trabajamos en esto por años. Vamos a filmar en Noruega y será un salto en motocicleta desde una cima", explicó. "He querido hacer esto desde que era niño".



En seguida, escenas tras bastidores mostraron a Cruise preparándose para realizar más de 500 saltos de paracaídas y 13.000 saltos de moto, antes de desplazarse hacia una rampa elaborada, construida en una cima remota en Noruega donde grabaron la maniobra.



El director de la película, Christopher McQuarrie, miraba, nervioso, mientras Cruise exitosamente abría su paracaídas y aterrizaba a salvo antes de decir: "Creo que podría asegurar la moto un poco más".



Cruise, una de las estrellas más famosas de Hollywood, es conocido por realizar sus propias maniobras de acción. Filmando la entrega anterior de Misión Imposible se quebró un tobillo.



También es el protagonista de la esperada secuela de la taquillera "Top Gun", de 1986.



En Las Vegas fue presentado el comienzo de la película, un clip de 13 minutos en el que Maverick, el icónico personaje interpretado por Cruise, prueba un jet futurista y supersónico desafiando a uno de sus superiores en la Marina de Estados Unidos, quien quiere cancelar el programa secreto y reemplazarlo con drones.



El trailer de la película muestra a Cruise enseñando a una nueva generación de pilotos de caza.



La cumbre anual de CinemaCon tradicionalmente exhibe exclusivas y trae a estrellas de Hollywood, pero este año hubo importantes ausencias debido a la pandemia del covid-19.



Los ejecutivos de los estudios y de las cadenas de cine han intentado trazar una línea entre lo que ha sido un año difícil y las expectativas del futuro de la pantalla grande con mensajes grabados de sus estrellas.



"Lamentablemente perdimos algunos cines pero muchos de ustedes consiguieron formas de mantenerse y ahora están de vuelta al negocio", dijo el actor Matthew McConaughey durante la presentación de Universal Pictures.



El estudio rebeló escenas de su lanzamiento para 2022, "Jurassic World: Dominion", en donde Chris Pratt se alía con Jeff Goldblum, Laura Dern y Sam Neill, protagonistas del primer "Parque Jurásico", para ahuyentar a los dinosaurios.



Universal también exhibió la comedia romántica "Marry Me", de Jennifer López; el último suspenso de Michael Bay, "Ambulance"; y la atemorizante producción de Blumhouse protagonizada por Ethan Hawke, quien encarna a un mago sádico, llamada "The Black Phone".

