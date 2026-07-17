Tom Cruise, Madonna y Shakira: la lista completa de estrellas para la gran final del Mundial

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cerrará con broche de oro este domingo 19 de julio junto a artistas de renombre mundial, entre ellos Madonna, Shakira, Burna Boy, Justin Bieber, BTS y el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel junto al coro PS22 ft. Coldplay.

Todos participarán en el show de medio tiempo que ha sido preparado bajo la dirección artística de Chris Martin, miembro de Coldplay.



La presentación musical se llevará a cabo en el estadio New York New Jersey Stadium durante el entretiempo del anticipado partido entre Argentina vs. España que se jugará a la 1 p. m. hora de Costa Rica.

Además de este show de 11 minutos en medio del partido, la FIFA anunció que la ceremonia de clausura también contará con otras estrellas del entretenimiento como Tom Cruise, Laura Pausini, Laura Nicole Scherzinger, Robbie Williams y el influencer IShowSpeed.

Más que ser únicamente un espectáculo de cierre, el evento tiene un propósito: el capital recaudado será destinado al Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA.

Según datos oficiales, se espera reunir aproximadamente 100 millones de dólares a través de esta iniciativa que busca garantizar mayor acceso a educación de calidad y oportunidades futbolísticas para la niñez a nivel global.



Para disfrutar de la final del Mundial 2026 y sus espectáculos correspondientes, puede transmitirlos a través de la aplicación de TDMAX, Teletica y FOX+.



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