Toledo cuenta por qué estuvo detenido en Honduras

El cantante costarricense Toledo contó a través de sus redes sociales que fue detenido en Honduras y que se le impidió el ingreso a ese país, por lo que tuvo que devolverse a Costa Rica.

Aunque los hechos ocurrieron el pasado lunes, el limonense compartió su experiencia hasta este Viernes Santo.

“Íbamos a grabar un video con un par de artistas de Honduras, hicimos escala en Panamá y luego llegamos a Honduras. Ahí nos preguntaron que si teníamos hoja de delincuencia, les dije que no, que no sabíamos que ese era un requisito y solo por eso nos rechazaron y nos metieron en la cárcel. Me están tratando como un delincuente, que maire”, contó el cantante.





Toledo y su acompañante permanecieron retenidos hasta el martes, cuando lograron tomar un vuelo de regreso a Costa Rica.

Pese al incidente, el artista continúa con su agenda de conciertos. Se presentó el Jueves Santo en Tamarindo, este Viernes Santo en Quepos, y anunció que el Sábado Santo estará en Cahuita.

“Lo que pasó en Honduras no me cuadró, pero es para que todo el mundo se despabile. Cualquier tico que vaya a Honduras, saque su hoja de delincuencia y llévenla con ustedes para que no los devuelvan en el aeropuerto, que no lo metan en la cárcel, que no lo metan en el calabozo, que no lo metan en un cuarto que fue donde nosotros estuvimos”, finalizó.