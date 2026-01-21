Todo listo para escuchar ‘Te vi’ en vivo: últimos detalles para el concierto de Piso 21

Las Fiestas de Palmares 2026 ya calientan motores para uno de sus eventos más fuertes del año: el concierto internacional de Piso 21, que se realizará este domingo 25 de enero, a partir del mediodía, como parte del cierre oficial de las celebraciones.



A tan solo cinco días del espectáculo, Prime Shows CR y la Asociación Cívica Palmareña informan que varias localidades están próximas a agotarse. Palco 1 ya cerró su primera fase de venta y se encuentra en fase 2, mientras que Palco 2 registra un 85% de boletos vendidos y Dance Floor alcanza el 70% en su etapa inicial.



El evento marcará un hito al tratarse de un concierto diurno de gran formato, con seis horas continuas de música, desde el mediodía hasta las 6 p. m., y una cartelera de artistas nacionales que acompañarán a la agrupación colombiana.



Amenidades premium por primera vez en Palmares



Como una de las principales novedades de esta edición, la producción anunció la implementación de espacios exclusivos y servicios diferenciados, especialmente en las zonas de Palco, algo que no se había ofrecido anteriormente en las Fiestas de Palmares.



Entre las principales comodidades destacan el acceso al espacio Grito Plus frente al escenario, baños privados de lujo —con aire acondicionado en Palco 2—, atención personalizada en mesa y el VIP Garden Xperience, una zona tipo lounge exclusiva para esta localidad.



Estas facilidades buscan elevar la experiencia del público y posicionar el evento como uno de los conciertos diurnos más completos realizados en el país.



Artistas nacionales se suman al cierre



Además de Piso 21, el público podrá disfrutar de un cartel compuesto por talentos nacionales como Toledo & djp, La Kuarta, El Guato, Johnny Man, ShelDixon, Luyah, Chuz And Owner y DJ Criss, quienes formarán parte de una jornada musical diversa.



La organización mantiene el lema tradicional de las fiestas, “Palmares, un pueblo para hacer amigos”, con una propuesta que mezcla música internacional, talento local y una oferta de entretenimiento renovada.

Las entradas de este evento están en kuikpei.com.



