¡Todo listo para escuchar 'La Bachata'! Manuel Turizo se presenta este sábado en el país

Este sábado 9 de agosto, el cantante colombiano Manuel Turizo llegará a Costa Rica para ofrecer un concierto exclusivo en el Anfiteatro de Parque Viva, como parte de su gira internacional 201 Tour. Con un aforo limitado, el espectáculo promete una experiencia íntima y única para los seguidores del artista.



Las puertas del recinto abrirán a las 3:00 p.m., y el telonero Dani Maro comenzará su presentación a las 7:00 p.m., seguida por la actuación estelar de Manuel Turizo a las 8:00 p.m. El evento contará con una producción de alta calidad y un repertorio que incluye sus mayores éxitos, los cuales han marcado a toda una generación de fanáticos de la música latina.



La gira 201 Tour abarca más de 25 ciudades en Latinoamérica y Estados Unidos, con próximas fechas en Europa aún por confirmar. Turizo ha destacado que este tour representa una evolución artística significativa tanto en lo musical como en lo escénico.

​El cantante expresó su entusiasmo por reencontrarse con su público costarricense:

​ “Cada país y ciudad tiene un pedazo de mi historia, y esta gira es un homenaje a ese viaje que hemos construido juntos, expresó.

Los asistentes pueden esperar un show cargado de energía y emoción

Desde su debut con Una lady como tú, Manuel Turizo ha consolidado una carrera llena de éxitos, acumulando millones de reproducciones mensuales y ocupando los primeros lugares en las emisoras más importantes del país. Entre sus canciones más populares se encuentran La Bachata, El Merengue (junto a Marshmello), Culpables, En Privado y Quiéreme Mientras Se Pueda, además de su más reciente colaboración con Kapo.



Debido a que habrá aforo reducido, las entradas están en las últimas etapas de venta y pueden adquirirse en eticket.cr. Juan Carlos Campos, director de ONE Entertainment y productor general del concierto, aseguró que se ha trabajado con esmero para que el evento sea seguro, organizado y memorable para todos los asistentes.



Por razones de seguridad, no se permitirá el ingreso de aerosoles, drogas, alimentos o bebidas externas, armas, baterías externas, cigarrillos o vapes, monedas sueltas, perfumes o frascos de vidrio, sillas plegables, objetos punzocortantes, botellas plásticas o de vidrio, vasos, mochilas grandes o binoculares.

