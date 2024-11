¡Todo listo para el concierto de Paul McCartney en Costa Rica!

Este martes es el concierto de Paul McCartney en Costa Rica, con su gira Got Back. Será la segunda ocasión en la que el exbeatle se presente en el país y, desde ya, los fanáticos del intérprete de My Valentine se acercan a La Sabana.



Las puertas del Estadio Nacional abrirán a las 4:30 p. m. y se espera que el británico salga a escena a eso de las 7 p. m. (repase información sobre los ingresos en la nota adjunta de Telenoticias).



James Paul McCartney, nombre completo del artista, ingresó a suelo tico el pasado 2 de noviembre, en un vuelo privado que venía desde Colombia.



La prueba de sonido empezó a las 3 p. m., por lo que se cree que a eso de las 2:30 p. m. McCartney llegó al estadio. A este soundcheck, 10 personas podrán asistir y escuchar un setlist completamente diferente al del show principal. Además, podrán conocer y tomarse una foto con el cantante.



La producción recuerda que no pueden ingresar sombrillas, selfie sticks, vapeadores, objetos punzocortantes, armas y comida. Se esperan lluvias de variable intensidad durante el final de la tarde y noche.



Si desea asistir a este concierto, todavía quedan entradas disponibles a través de eticket.cr.